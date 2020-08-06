2020-08-07YEKT11:00:00 | Губерния Центр детского развития Челябинска получил государственную поддержку Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Детский центр «Чудо-чадо» получил антикризисную поддержку «Территории Бизнеса». В связи с действующим на территории Челябинской области режимом повышенной готовности деятельность центра была временно приостановлена. Поэтому предприятию понадобились дополнительные финансовые средства на оплату текущих расходов. Поддержка была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Челябинский детский центр «Чудо-чадо» занимается развитием детей возрастом с 7 месяцев до 14 лет. Из-за пандемии коронавируса деятельность центра была временно приостановлена еще в марте, учреждение не работает до сих пор. Возник кассовый разрыв: прибыли не было, однако необходимость оплатить текущие расходы никуда не исчезла. Руководство центра обратилось в «Территорию Бизнеса» за финансовой поддержкой.«Деятельность организаций дополнительного образования входит в перечень сфер экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Поэтому предприятие безоговорочно могло претендовать на государственную антикризисную поддержку. В итоге центр получил микрозайм по программе «Антивирус» в размере 260 тысяч рублей, сроком на 3 года. Несмотря на то, что сумма небольшая, она позволила пережить нелегкие времена, сейчас учреждение готовится к открытию», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.С начала пандемии финансовой поддержкой «Территории Бизнеса» воспользовались 198 предприятий региона на общую сумму 773 млн рублей, что помогло сохранить 4233 рабочих места.«Благодаря финансовой поддержке нам удалось сохранить наш центр, совсем скоро он снова распахнёт свои двери. Сейчас уже есть уверенность, что мы сможем восстановиться и продолжить свое развитие», – прокомментировала Татьяна Гетман, директор детского центра «Чудо-чадо».Работа «Территории Бизнеса» реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиДетский центр «Чудо-чадо» получил антикризисную поддержку «Территории Бизнеса». В связи с действующим на территории Челябинской области режимом повышенной готовности деятельность центра была временно приостановлена. Поэтому предприятию понадобились дополнительные финансовые средства на оплату текущих расходов. Поддержка была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Челябинский детский центр «Чудо-чадо» занимается развитием детей возрастом с 7 месяцев до 14 лет. Из-за пандемии коронавируса деятельность центра была временно приостановлена еще в марте, учреждение не работает до сих пор. Возник кассовый разрыв: прибыли не было, однако необходимость оплатить текущие расходы никуда не исчезла. Руководство центра обратилось в «Территорию Бизнеса» за финансовой поддержкой.«Деятельность организаций дополнительного образования входит в перечень сфер экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Поэтому предприятие безоговорочно могло претендовать на государственную антикризисную поддержку. В итоге центр получил микрозайм по программе «Антивирус» в размере 260 тысяч рублей, сроком на 3 года. Несмотря на то, что сумма небольшая, она позволила пережить нелегкие времена, сейчас учреждение готовится к открытию», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.С начала пандемии финансовой поддержкой «Территории Бизнеса» воспользовались 198 предприятий региона на общую сумму 773 млн рублей, что помогло сохранить 4233 рабочих места.«Благодаря финансовой поддержке нам удалось сохранить наш центр, совсем скоро он снова распахнёт свои двери. Сейчас уже есть уверенность, что мы сможем восстановиться и продолжить свое развитие», – прокомментироваладиректор детского центра «Чудо-чадо».Работа «Территории Бизнеса» реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2020-08-07YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Предприниматели Челябинской области выходят на крупнейшие маркетплейсы

Гарантийная поддержка «Территории Бизнеса» помогает развивать сельское хозя ...

«Территория Бизнеса» запустила видеопроект о предпринимателях региона

Южноуральцы могут проголосовать за антикризисные решения региона для предпр ...

Поддержка бизнеса в моногородах Южного Урала позволила сохранить 2,5 тыс. р ... {comments_news}