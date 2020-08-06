В Челябинской области вертолеты санавиации перевезли более 140 пациентов

С начала года вертолеты санитарной авиации «Ансат» на Южном Урале эвакуировали в больницы свыше 140 человек. Об этом сообщает компания «Русские вертолетные системы» - производитель авиатехники и поставщик услуг санавиации в регионах. Полеты воздушной скорой выполняются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Вертолет, базирующийся в Челябинске, совершил с января 2020 года более 140 вылетов, магнитогорский борт – свыше 30.
Полеты воздушной скорой выполняются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медики для «белых бортов» подготовлены из специалистов регионального центра медицины катастроф. Управляют «Ансатами» пилоты компании-производителя техники. Вылеты санавиации оплачиваются из бюджета по факту, авиационная техника не является собственностью региона.
Санавиация незаменима для такого протяженного географически и густонаселенного региона, как Челябинская область. Площадь нашего региона составляет 88 тысяч квадратных километров. До прошлого года служба много лет существовала только на земле, к пациентам выезжали реанимобили.
Начиная с 2019 года в Челябинской области медицинские вертолеты вылетают на ДТП, сосудистые катастрофы (инфаркты и инсульты), тяжелые ожоги, а также транспортируют плановых, но трудно транспортабельных пациентов из районных больниц в крупные медучреждения, где им могут оказать специализированную помощь. В регионе подготовлено уже несколько вертолетных площадок для службы. Расположены они вблизи крупных больниц.