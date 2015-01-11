2020-08-10YEKT07:00:00 | Губерния Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» помог повысить зарплаты сотрудникам АО «Златмаш» Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









«Златоустовский машиностроительный завод» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». На закрытии пилотного проекта по внедрению принципов бережливого производства на участке сборки стационарных электроплит «Мечта» присутствовали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.«За те полгода, что наше предприятие участвует в нацпроекте, мы не только улучшили условия труда и качество выпускаемой продукции, но и изменили отношение к культуре производства: порядку на рабочем месте, четкому разделению обязанностей. Благодаря рекомендациям экспертов и правильной организации процессов, снизили незавершенное производство на различных этапах сборки на 64%. Кроме того, отдельные бригады на участке увеличили свою зарплату почти на 29%. Теперь будем применять эти технологии и в других подразделениях», - делится генеральный директор АО «Златмаш» Антон Лобанов.«Златмаш» вступил в нацпроект в декабре 2019 года, одним из первых в Челябинской области. Рабочая группа из технологов, мастеров участков и руководителей подразделений предприятия при поддержке экспертов Федерального центра компетенций провела большую работу по выявлению потерь. После оптимизации производства и сокращения неэффективных действий на конвейере скорость сборки электроплит повысилась на 25%, производительность труда выросла на 34%. И добились таких результатов только за счет оптимальной организации рабочего пространства.«Это предприятие всегда было организованным и целеустремленным. Радует, что данный положительный опыт здесь планируют распространить и на другие производства. Ведь мероприятия нацпроекта направлены, в том числе на повышение конкурентоспособности продукции, улучшение условий труда рабочих и увеличение их зарплаты», - подчёркивает глава регионального Минпрома Павел Рыжий.Эксперты ФЦК применили на «Машзаводе» целый комплекс мер: работа велась и с персоналом, и с затратами, и с производством, и с качеством. Перемены коснулись всех составляющих производственного процесса, даже расположения рабочих мест. Людям поначалу было непросто перестроиться, но, как только они ощутили эффект на себе, процесс пошел быстрее. «Плите – 50 лет. Казалось бы, за эти годы отточено все. Но многие очевидные вещи не замечаются именно в силу привычки. Сегодня мы увидели, каких показателей достиг этот участок, не вкладывая особых инвестиций. Сократились трудозатраты, продукция стала качественнее, увеличилась прибыль, а с ней – и зарплата. Нацпроект по увеличению производительности труда нацелен, прежде всего, на интересы людей. Чтобы работать им стало комфортнее, и получать за это лучшее вознаграждение», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Пилотный проект на участке сборки электроплит всего за шесть месяцев показал свою эффективность. Новая задача, которую ставит перед собой коллектив АО «Златмаш» - использовать грамотное планирование и современные технологии бережливого производства как эффективный способ увеличения объемов и качества выпускаемой продукции в масштабах всего предприятия.Справочно:АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в структуру Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос») – одно из ведущих предприятий-изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения ВМФ РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа. Наряду с его выполнением на заводе успешно развивается выпуск гражданской продукции. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области«Златоустовский машиностроительный завод» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». На закрытии пилотного проекта по внедрению принципов бережливого производства на участке сборки стационарных электроплит «Мечта» присутствовали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.«За те полгода, что наше предприятие участвует в нацпроекте, мы не только улучшили условия труда и качество выпускаемой продукции, но и изменили отношение к культуре производства: порядку на рабочем месте, четкому разделению обязанностей. Благодаря рекомендациям экспертов и правильной организации процессов, снизили незавершенное производство на различных этапах сборки на 64%. Кроме того, отдельные бригады на участке увеличили свою зарплату почти на 29%. Теперь будем применять эти технологии и в других подразделениях», - делится генеральный директор АО «Златмаш».«Златмаш» вступил в нацпроект в декабре 2019 года, одним из первых в Челябинской области. Рабочая группа из технологов, мастеров участков и руководителей подразделений предприятия при поддержке экспертов Федерального центра компетенций провела большую работу по выявлению потерь. После оптимизации производства и сокращения неэффективных действий на конвейере скорость сборки электроплит повысилась на 25%, производительность труда выросла на 34%. И добились таких результатов только за счет оптимальной организации рабочего пространства.«Это предприятие всегда было организованным и целеустремленным. Радует, что данный положительный опыт здесь планируют распространить и на другие производства. Ведь мероприятия нацпроекта направлены, в том числе на повышение конкурентоспособности продукции, улучшение условий труда рабочих и увеличение их зарплаты», - подчёркивает глава регионального Минпрома.Эксперты ФЦК применили на «Машзаводе» целый комплекс мер: работа велась и с персоналом, и с затратами, и с производством, и с качеством. Перемены коснулись всех составляющих производственного процесса, даже расположения рабочих мест. Людям поначалу было непросто перестроиться, но, как только они ощутили эффект на себе, процесс пошел быстрее. «Плите – 50 лет. Казалось бы, за эти годы отточено все. Но многие очевидные вещи не замечаются именно в силу привычки. Сегодня мы увидели, каких показателей достиг этот участок, не вкладывая особых инвестиций. Сократились трудозатраты, продукция стала качественнее, увеличилась прибыль, а с ней – и зарплата. Нацпроект по увеличению производительности труда нацелен, прежде всего, на интересы людей. Чтобы работать им стало комфортнее, и получать за это лучшее вознаграждение», - говорит директор регионального ФРП.Пилотный проект на участке сборки электроплит всего за шесть месяцев показал свою эффективность. Новая задача, которую ставит перед собой коллектив АО «Златмаш» - использовать грамотное планирование и современные технологии бережливого производства как эффективный способ увеличения объемов и качества выпускаемой продукции в масштабах всего предприятия.АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в структуру Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос») – одно из ведущих предприятий-изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения ВМФ РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа. Наряду с его выполнением на заводе успешно развивается выпуск гражданской продукции. AzAzA 2020-08-10YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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