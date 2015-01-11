Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области начали проверки междугородних автобусов, которые курсируют на дорогах федерального и регионального значения. Инспекторы проверяют, как водителями соблюдает режим труда и отдыха.

Нарушение режима труда и отдыха водителей междугородних автобусов зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.

«Для предотвращения данных происшествий госавтоинспекцией Челябинской области организовано ежедневное проведение сплошных проверок междугородних автобусов. Проверки проводятся, как на выездах из крупных городов области, так и на автодорогах федерального и регионального значения», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, в 2020 году сотрудниками ГИБДД Челябинской области уже выявлено свыше 20 тысяч нарушений водителями автобусов. К административной ответственности привлечены полторы тысячи должностных и юридических лиц, ответственных за эксплуатацию автобусов.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/sotrudniki-gibdd-nachali-massovye-proverki-voditeley-mezhdugorodnih-avtobusov