Южный Урал включился в программу возврата денег за туры по России

За туры по Южному Уралу можно будет вернуть часть средств – к федеральной программе кэшбэка за путешествия по России подключились четыре местных туроператора и девять объектов для размещения.

На участие в программе субсидирования заявились четыре региональных туроператора – «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал». Они предлагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и активные и горнолыжные туры.

Например, «Авиаспектр» предлагает проехать вдоль границы Европы и Азии с посещением поселка Слюдорудник, озера Тургояк, Златоуста, Верхнеуральска и Челябинска.

Тур компании «Спутник» проходит в Нацпарке «Таганай» – гости смогут увидеть Большую Каменную реку, Двуглавую сопку и другие достопримечательности.

В турпакет «Такой разный Южный Урал» от «Вершины-тур» входит экскурсия по Кировке и Государственному историческому музею Южного Урала, купание в термах «Баден-Баден», экскурсия по музею Ильменского заповедника и прогулка по берегу озера Тургояк, знакомство с граверным производством на Златоустовской оружейной фабрике, посещение горного парка им. Бажова и подъем на Черную скалу. Завершается автобусный тур посещением города Касли и знакомством со знаменитым чугунным литьем.

Стоимость турпакетов составит от 25,5 тыс. рублей, продолжительность поездки – от четырех ночей.

Кроме того, самостоятельных путешественников готовы принять апарт-отель Sunny Valley, гостиничный комплекс «Березка», санаторий «Карагайский бор», семейный курорт «Утес» и другие. Все средства размещения, участвующие в программе, прошли обязательную классификацию.

Приобрести путевки с кэшбэком россияне смогут с 21 по 28 августа. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. Уточнить партнеров программы и выбрать место отдыха можно будет на сайте мирпутешествий.рф.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-vklyuchilsya-v-programmu-vozvrata-deneg-za-tury-po-Rossii_129007.html