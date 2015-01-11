2020-08-12YEKT07:00:00 | Губерния Образовательные организации Челябинской области готовятся к цифровой трансформации Источник: Министерство образования и науки Челябинской области









Накануне нового учебного года школы получают новое техническое оборудование, подключаются к высокоскоростному интернету и настраивают локальную информационную сеть. Все это позволит создать современные и качественные условия для образования детей как в городах, так и в сельских территориях, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.Проекты, которые сегодня реализуются в общем и профессиональном образовании региона, рассчитаны до 2024 года. В итоге, в каждой образовательной организации региона будет подключен высокоскоростной интернет, в большинстве школ обновятся компьютерные классы, которые будут подключены к единой информационной системе. Это гарантирует безопасное пребывание детей в сети Интернет и позволяет существенно обогатить школьную программу качественным аудиовизуальным контентом. Одной из первых таких территорий, участвующих сразу в трех проектах, стал Аргаяшский район. Краснооктябрьская школа в поселке Ишалино уже получила оборудование, монтирует локальную сеть и готовится ускорить доступ к сети интернет. Рассказывает директор МОУ Краснооктябрьская СОШ Люция Юсупова: «Сейчас 30 ноутбуков установлены в компьютерном классе и в библиотеке. 2 интерактивные электронные доски будут использоваться не только для цифрового образования. С их помощью учителя-предметники смогут демонстрировать наглядные материалы, проводить лабораторные работы или принимать участие в совместных проектах под руководством известных педагогов или ученых. Школа также получила 8 ноутбуков для учителей и управленческого персонала, 1 многофункциональное устройство».Отметим, образование Челябинской области обладает рядом преимуществ в отношении цифровой трансформации, которая определена Указом Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 как одна из национальных целей.В регионе утверждена Концепция информационной политики в системе образования, в 2016 году введена в эксплуатацию государственная информационная система «Образование в Челябинской области». Функционируют еще 10 информационных систем, обеспечивающих автоматизацию образовательного процесса и административно-управленческой деятельности и повышение, таким образом, их эффективности. Число зарегистрированных пользователей ГИС «Образование в Челябинской области» составляет более двух миллионов человек, что соответствует почти 60% населения Южного Урала. Одновременно в системе работают до 40 000 пользователей.Готовность отрасли к достижению целевых ориентиров национального проекта подтверждается количеством организаций, выигравших конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Таких организаций в Челябинской области - 733 (85% от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций) с общим объемом привлекаемых средств федерального бюджета в 2020-2022 годах 1,6 млрд. рублей.Получателями гранта в 2020 году стали 101 организация, каждая из которых получила по 2,2 миллиона рублей на оснащение средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. В 2021 году гранты получит еще 301 образовательная организация, в 2022 – 331.На эти средства к началу нового 2020-2021 учебного года будут поставлены:- 2848 ноутбуков для мобильных классов;- 239 ноутбуков для педагогов;- 562 ноутбука для управленческого персонала;- 198 единиц интерактивных комплексов;- 164 многофункциональных устройства. Источник: Министерство образования и науки Челябинской областиНакануне нового учебного года школы получают новое техническое оборудование, подключаются к высокоскоростному интернету и настраивают локальную информационную сеть. Все это позволит создать современные и качественные условия для образования детей как в городах, так и в сельских территориях, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.Проекты, которые сегодня реализуются в общем и профессиональном образовании региона, рассчитаны до 2024 года. В итоге, в каждой образовательной организации региона будет подключен высокоскоростной интернет, в большинстве школ обновятся компьютерные классы, которые будут подключены к единой информационной системе. Это гарантирует безопасное пребывание детей в сети Интернет и позволяет существенно обогатить школьную программу качественным аудиовизуальным контентом. Одной из первых таких территорий, участвующих сразу в трех проектах, стал Аргаяшский район. Краснооктябрьская школа в поселке Ишалино уже получила оборудование, монтирует локальную сеть и готовится ускорить доступ к сети интернет. Рассказывает директор МОУ Краснооктябрьская СОШ Люция Юсупова: «Сейчас 30 ноутбуков установлены в компьютерном классе и в библиотеке. 2 интерактивные электронные доски будут использоваться не только для цифрового образования. С их помощью учителя-предметники смогут демонстрировать наглядные материалы, проводить лабораторные работы или принимать участие в совместных проектах под руководством известных педагогов или ученых. Школа также получила 8 ноутбуков для учителей и управленческого персонала, 1 многофункциональное устройство».Отметим, образование Челябинской области обладает рядом преимуществ в отношении цифровой трансформации, которая определена Указом Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 как одна из национальных целей.В регионе утверждена Концепция информационной политики в системе образования, в 2016 году введена в эксплуатацию государственная информационная система «Образование в Челябинской области». Функционируют еще 10 информационных систем, обеспечивающих автоматизацию образовательного процесса и административно-управленческой деятельности и повышение, таким образом, их эффективности. Число зарегистрированных пользователей ГИС «Образование в Челябинской области» составляет более двух миллионов человек, что соответствует почти 60% населения Южного Урала. Одновременно в системе работают до 40 000 пользователей.Готовность отрасли к достижению целевых ориентиров национального проекта подтверждается количеством организаций, выигравших конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Таких организаций в Челябинской области - 733 (85% от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций) с общим объемом привлекаемых средств федерального бюджета в 2020-2022 годах 1,6 млрд. рублей.Получателями гранта в 2020 году стали 101 организация, каждая из которых получила по 2,2 миллиона рублей на оснащение средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. В 2021 году гранты получит еще 301 образовательная организация, в 2022 – 331.На эти средства к началу нового 2020-2021 учебного года будут поставлены:- 2848 ноутбуков для мобильных классов;- 239 ноутбуков для педагогов;- 562 ноутбука для управленческого персонала;- 198 единиц интерактивных комплексов;- 164 многофункциональных устройства. AzAzA 2020-08-12YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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