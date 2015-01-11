Изменение величины прожиточного минимума в II квартале 2020 года в Челябинской области

Управление социальной защиты населения администрации доводит до сведения получателей пособий на детей, что 5 августа 2020 года принято и вступило в силу со дня опубликования на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru постановление Губернатора Челябинской области № 199 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2020 года».

В связи с этим при обращении за назначением денежных выплат начиная с - 05.08.2020 г. следует учитывать прожиточный минимум в расчете на душу населения – 11 228 руб. для определения права на следующие выплаты:

- пособие на ребенка (ежемесячное);

- ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей, рожденных до 01.01.2020 г.

Телефоны УСЗН для справок: 5-51-62, 9-18-62.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43953/