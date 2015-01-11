2020-08-12YEKT13:00:00 | Губерния Челябинская область – в тройке лидеров страны по развитию промышленных кластеров Источник: НПО «Электромашина»









Челябинская область заняла второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.«Сегодня лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан (10 кластеров), Челябинская область (7), Санкт-Петербург (4), Ульяновская область (3) и Ставропольский край (2). Снижение административных барьеров и разнообразие производственных компетенций в регионах активно способствуют развитию кластерных структур», - сказал он.На данный момент четыре из семи существующих в Челябинской области кластера внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Это приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. На территории региона также действуют кластер по производству трубопроводной арматуры, кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» и промкластер «УРАЛАГРОМАШ».«Семь кластеров - это 72 промышленных предприятия, более 12 тысяч рабочих мест. Кластеры региона реализуют сегодня 14 инвестиционных проектов, направленных на создание новых и развитие существующих производств импортозамещающей продукции общей стоимостью 3,6 млрд рублей. Результатом реализации этих проектов стало снижение доли импортных составляющих в составе конечной продукции кластеров на 36%», - комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Минпромторг РФ разработал и утвердил требования к промышленным кластерам, позволяющие им воспользоваться мерами государственной поддержки, в том числе такими, как возмещение части затрат участников кластеров на модернизацию и техническое перевооружение, льготное налогообложение и кредитование. В рамках этих механизмов предприятиям сейчас возмещается до 50% затрат на реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологической оснастки, программно-аппаратных комплексов. Региональный минпром оперативно обеспечивает доступ к ним крупным и средним промпредприятиям области.«Промышленные кластеры эффективно решают задачи развития внутренней кооперации и локализации производства комплектующих. Мы помогали и продолжаем помогать им, в том числе, из средств областного бюджета. Комплексные меры поддержки позволили повысить уровень взаимодействия промышленных предприятий региона, создать новые кооперационные цепочки и расширить рынки сбыта производимой продукции. Сейчас наше ведомство рассматривает возможность создания кластера, который объединил бы предприятия Кыштыма, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Златоуста и ряда других городов региона», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.На развитие внутриобластной кооперации и промышленных кластеров направлены специально разработанные программы Фонда развития промышленности Челябинской области по предоставлению льготных займов.«Фонд реализует собственную программу «Кластеры», по которой предприятие-участник внесённого в реестры кластера может получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых. Кроме того, до 31 августа мы принимаем заявки на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. Размер финподдержки составляет до 60% от затрат на покупку оборудования, но не более 20 млн рублей на каждого участника кластера», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.В интервью «Российской газете» замминистра Алексей Беспрозванных рассказал также, что Минпромторг РФ намерен переориентировать систему господдержки промышленных кластеров. В частности, предлагается установить в качестве критерия её предоставления обязательное условие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала. Кроме того, он добавил, что в будущем важно перейти от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение результатов, провести приоритизацию господдержки для кластерных проектов с участием предприятий ОПК и сделать акцент на обязательстве по наращиванию промышленного производства гражданской продукции. Источник: НПО «Электромашина»Челябинская область заняла второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.«Сегодня лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан (10 кластеров), Челябинская область (7), Санкт-Петербург (4), Ульяновская область (3) и Ставропольский край (2). Снижение административных барьеров и разнообразие производственных компетенций в регионах активно способствуют развитию кластерных структур», - сказал он.На данный момент четыре из семи существующих в Челябинской области кластера внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Это приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. На территории региона также действуют кластер по производству трубопроводной арматуры, кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс» и промкластер «УРАЛАГРОМАШ».«Семь кластеров - это 72 промышленных предприятия, более 12 тысяч рабочих мест. Кластеры региона реализуют сегодня 14 инвестиционных проектов, направленных на создание новых и развитие существующих производств импортозамещающей продукции общей стоимостью 3,6 млрд рублей. Результатом реализации этих проектов стало снижение доли импортных составляющих в составе конечной продукции кластеров на 36%», - комментирует заместитель губернатора Челябинской области.Минпромторг РФ разработал и утвердил требования к промышленным кластерам, позволяющие им воспользоваться мерами государственной поддержки, в том числе такими, как возмещение части затрат участников кластеров на модернизацию и техническое перевооружение, льготное налогообложение и кредитование. В рамках этих механизмов предприятиям сейчас возмещается до 50% затрат на реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологической оснастки, программно-аппаратных комплексов. Региональный минпром оперативно обеспечивает доступ к ним крупным и средним промпредприятиям области.«Промышленные кластеры эффективно решают задачи развития внутренней кооперации и локализации производства комплектующих. Мы помогали и продолжаем помогать им, в том числе, из средств областного бюджета. Комплексные меры поддержки позволили повысить уровень взаимодействия промышленных предприятий региона, создать новые кооперационные цепочки и расширить рынки сбыта производимой продукции. Сейчас наше ведомство рассматривает возможность создания кластера, который объединил бы предприятия Кыштыма, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Златоуста и ряда других городов региона», - говорит министр промышленности Челябинской области.На развитие внутриобластной кооперации и промышленных кластеров направлены специально разработанные программы Фонда развития промышленности Челябинской области по предоставлению льготных займов.«Фонд реализует собственную программу «Кластеры», по которой предприятие-участник внесённого в реестры кластера может получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых. Кроме того, до 31 августа мы принимаем заявки на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. Размер финподдержки составляет до 60% от затрат на покупку оборудования, но не более 20 млн рублей на каждого участника кластера», - отмечает директор регионального ФРП.В интервью «Российской газете» замминистрарассказал также, что Минпромторг РФ намерен переориентировать систему господдержки промышленных кластеров. В частности, предлагается установить в качестве критерия её предоставления обязательное условие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала. Кроме того, он добавил, что в будущем важно перейти от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение результатов, провести приоритизацию господдержки для кластерных проектов с участием предприятий ОПК и сделать акцент на обязательстве по наращиванию промышленного производства гражданской продукции. AzAzA 2020-08-12YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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