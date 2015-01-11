2020-08-14YEKT09:00:00 | Губерния В Челябинской области идет подготовка к осенней оздоровительной кампании Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Органы социальной защиты Челябинской области выявляют потребности в отдыхе и оздоровлении детей на осенний период. Речь идет о санаторно-курортных и загородных оздоровительных лагерях Южного Урала: «Лесная сказка» (Чебаркуль), «Металлург» (Златоуст), «Синегорье» (Миасс), «Ильмены» (Миасс), «Лесная сказка» (Златоуст), «Карагайский» (Верхнеуральский район).Санатории готовы принимать круглый год детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями. В загородные лагеря отдыха и оздоровления выделяются путевки школьникам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.Путевки приобретаются по государственному контракту за счет средств областного бюджета. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 242 млн рублей.«Из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий многие дети остались без полноценного летнего отдыха, который им так необходим после дистанционного обучения и карантина. Управления социальной защиты готовы предложить бесплатные путевки семьям, состоящим на учете, и в соответствии с медицинскими показаниями ребенку. Отдых и оздоровление никак не отразится на учебном процессе – дети будут продолжать получать образовательные услуги непосредственно по месту отдыха», — комментирует министр социальных отношений Ирина Буторина.Для недопущения распространения коронавирусной инфекции будут предприниматься все меры, рекомендованные Роспотребнадзором. При заезде у каждого ребенка при себе должны быть все необходимые документы, в том числе санаторно-курортная карта формы № 076у, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства, об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Подать заявку на бесплатную путевку можно через gosuslugi74.ru, а также обратившись лично в УСЗН по месту жительства или МФЦ. Цифры 2020 Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря составляет 18 745 рублей, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия — 28 216 рублей. Продолжительность смены 21 и 24 дня соответственно. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиОрганы социальной защиты Челябинской области выявляют потребности в отдыхе и оздоровлении детей на осенний период. Речь идет о санаторно-курортных и загородных оздоровительных лагерях Южного Урала: «Лесная сказка» (Чебаркуль), «Металлург» (Златоуст), «Синегорье» (Миасс), «Ильмены» (Миасс), «Лесная сказка» (Златоуст), «Карагайский» (Верхнеуральский район).Санатории готовы принимать круглый год детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями. В загородные лагеря отдыха и оздоровления выделяются путевки школьникам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.Путевки приобретаются по государственному контракту за счет средств областного бюджета. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 242 млн рублей.«Из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий многие дети остались без полноценного летнего отдыха, который им так необходим после дистанционного обучения и карантина. Управления социальной защиты готовы предложить бесплатные путевки семьям, состоящим на учете, и в соответствии с медицинскими показаниями ребенку. Отдых и оздоровление никак не отразится на учебном процессе – дети будут продолжать получать образовательные услуги непосредственно по месту отдыха», — комментирует министр социальных отношений.Для недопущения распространения коронавирусной инфекции будут предприниматься все меры, рекомендованные Роспотребнадзором. При заезде у каждого ребенка при себе должны быть все необходимые документы, в том числе санаторно-курортная карта формы № 076у, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства, об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Подать заявку на бесплатную путевку можно через gosuslugi74.ru, а также обратившись лично в УСЗН по месту жительства или МФЦ. Цифры 2020 Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря составляет 18 745 рублей, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия — 28 216 рублей. Продолжительность смены 21 и 24 дня соответственно. AzAzA 2020-08-14YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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