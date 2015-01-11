В округе подготовлен план мероприятий к сезону ОРВИ и гриппа

Следует отметить, что Президент РФ Владимир Путин поручил профинансировать массовую бесплатную вакцинацию 60 процентов населения России от гриппа и ОРВИ. В связи с этим первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт муниципалитетам области рекомендовано обеспечить охват населения вакцинацией против гриппа на уровне не менее 60 процентов, в том числе лиц групп риска – не менее 75 процентов, 12 процентов за счёт средств работодателей.
В частности, в обращении речь идёт о том, что за счёт средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок будет охвачено 48 процентов от численности населения Челябинской области, то есть все контингенты группы риска (дети в возрасте с 6 месяцев до 18 лет, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лети лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением). Другие категории граждан могут привиться против гриппа за счёт других источников финансирования (средств предприятий, организаций, а также личных средств граждан).
На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии был определён план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Озерского городского округа. В частности, Клинической больнице №71 предстоит провести вакцинацию граждан в городских поликлиниках, на здравпунктах, в образовательных учреждениях, в городской больнице № 2 (посёлок Новогорный) и участковой больнице (посёлок Метлино). Будут организованы выездные прививочные бригады медицинских работников для вакцинации граждан на рабочих местах предприятий и организаций.
Направлена заявка на получение вакцино-препаратов и, с учетом достижения новых показателей, направлена дополнительная заявка на получение вакцины для иммунизации населения.
Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано иметь запас дезинфицирующих средств. Руководителям учреждений, которые входят в список группы риска (по национальному календарю профилактических прививок) надлежит начать сбор списков на иммунизацию сотрудников. Руководителям предприятий, сотрудники которых не относятся к группе риска в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, рекомендовано произвести иммунизацию сотрудников за счет средств предприятия.
Руководителям образовательных организаций поручено осуществлять сбор информации о согласии законных представителей.
Межрегиональным управлением № 71 направлены письма руководителям организаций и предприятий о необходимости проведения иммунизации сотрудников.
Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано иметь не снижаемый запас средств индивидуальной защиты, а также обеспечить рабочие помещения оборудованием для обеззараживания воздуха.
Прививочная кампания должна стартовать в ближайшее время. Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, а также в средствах массовой информации.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа