2020-08-14YEKT13:00:00 | Новости Городские новости В округе подготовлен план мероприятий к сезону ОРВИ и гриппа В администрации Озерского городского округа состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), на котором обсуждалась организация профилактических мероприятий к началу эпидсезона гриппа и ОРВИ.

Следует отметить, что Президент РФ Владимир Путин поручил профинансировать массовую бесплатную вакцинацию 60 процентов населения России от гриппа и ОРВИ. В связи с этим первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт муниципалитетам области рекомендовано обеспечить охват населения вакцинацией против гриппа на уровне не менее 60 процентов, в том числе лиц групп риска – не менее 75 процентов, 12 процентов за счёт средств работодателей.

В частности, в обращении речь идёт о том, что за счёт средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок будет охвачено 48 процентов от численности населения Челябинской области, то есть все контингенты группы риска (дети в возрасте с 6 месяцев до 18 лет, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лети лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением). Другие категории граждан могут привиться против гриппа за счёт других источников финансирования (средств предприятий, организаций, а также личных средств граждан).

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии был определён план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Озерского городского округа. В частности, Клинической больнице №71 предстоит провести вакцинацию граждан в городских поликлиниках, на здравпунктах, в образовательных учреждениях, в городской больнице № 2 (посёлок Новогорный) и участковой больнице (посёлок Метлино). Будут организованы выездные прививочные бригады медицинских работников для вакцинации граждан на рабочих местах предприятий и организаций.

Направлена заявка на получение вакцино-препаратов и, с учетом достижения новых показателей, направлена дополнительная заявка на получение вакцины для иммунизации населения.

Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано иметь запас дезинфицирующих средств. Руководителям учреждений, которые входят в список группы риска (по национальному календарю профилактических прививок) надлежит начать сбор списков на иммунизацию сотрудников. Руководителям предприятий, сотрудники которых не относятся к группе риска в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, рекомендовано произвести иммунизацию сотрудников за счет средств предприятия.

Руководителям образовательных организаций поручено осуществлять сбор информации о согласии законных представителей.

Межрегиональным управлением № 71 направлены письма руководителям организаций и предприятий о необходимости проведения иммунизации сотрудников.

Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано иметь не снижаемый запас средств индивидуальной защиты, а также обеспечить рабочие помещения оборудованием для обеззараживания воздуха.

Прививочная кампания должна стартовать в ближайшее время. Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, а также в средствах массовой информации.

Информация предоставлена: Следует отметить, что Президент РФпоручил профинансировать массовую бесплатную вакцинацию 60 процентов населения России от гриппа и ОРВИ. В связи с этим первым заместителем губернатора Челябинской областимуниципалитетам области рекомендовано обеспечить охват населения вакцинацией против гриппа на уровне не менее 60 процентов, в том числе лиц групп риска – не менее 75 процентов, 12 процентов за счёт средств работодателей.В частности, в обращении речь идёт о том, что за счёт средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок будет охвачено 48 процентов от численности населения Челябинской области, то есть все контингенты группы риска (дети в возрасте с 6 месяцев до 18 лет, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лети лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением). Другие категории граждан могут привиться против гриппа за счёт других источников финансирования (средств предприятий, организаций, а также личных средств граждан).На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии был определён план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Озерского городского округа. В частности, Клинической больнице №71 предстоит провести вакцинацию граждан в городских поликлиниках, на здравпунктах, в образовательных учреждениях, в городской больнице № 2 (посёлок Новогорный) и участковой больнице (посёлок Метлино). Будут организованы выездные прививочные бригады медицинских работников для вакцинации граждан на рабочих местах предприятий и организаций.Направлена заявка на получение вакцино-препаратов и, с учетом достижения новых показателей, направлена дополнительная заявка на получение вакцины для иммунизации населения.Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано иметь запас дезинфицирующих средств. Руководителям учреждений, которые входят в список группы риска (по национальному календарю профилактических прививок) надлежит начать сбор списков на иммунизацию сотрудников. Руководителям предприятий, сотрудники которых не относятся к группе риска в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, рекомендовано произвести иммунизацию сотрудников за счет средств предприятия.Руководителям образовательных организаций поручено осуществлять сбор информации о согласии законных представителей.Межрегиональным управлением № 71 направлены письма руководителям организаций и предприятий о необходимости проведения иммунизации сотрудников.Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано иметь не снижаемый запас средств индивидуальной защиты, а также обеспечить рабочие помещения оборудованием для обеззараживания воздуха.Прививочная кампания должна стартовать в ближайшее время. Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, а также в средствах массовой информации.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-14YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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