Эксперты отметили потенциал Троицка для развития некоммерческого сектора

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее
В Троицке прошла встреча «Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» с активом НКО. В рамках встречи специалисты провели семинар для НКО по подготовке к первому конкурсу грантов Губернатора.На мероприятии присутствовали активисты некоммерческих организаций Троицка, а также сотрудники бюджетных учреждений, заинтересованные в открытии своих НКО. Многие из них уже имеют успешный опыт в реализации социальных проектов в сотрудничестве с некоммерческим сектором. Слушателям встречи объяснили специфику первого грантового конкурса Губернатора Челябинской области, функции Фонда и сам механизм подачи заявок на участие в конкурсе.«Задача грантовых конкурсов, которую поставил губернатор, – поддержка новых инициатив и организаций, у которых до этого не было опыта или не получалось получить гранты. По поручению Алексея Текслера особый акцент будет сделан на помощь инициативам в муниципалитетах области. Троицк стал третьей площадкой, где наша команда проводит образовательные мероприятия для некоммерческих организаций», - сказал Михаил Комиссаров.Участники семинара могли задать любой вопрос, касающийся условий грантового конкурса, регистрации на сайте грантыгубернатора74.рф, а также вопросы по деятельности своих некоммерческих организаций.Представители Фонда поддержки гражданских инициатив также посетили троицкий «дом НКО», в котором располагается сразу несколько некоммерческих организаций. Сотрудники Центра поддержки детей-инвалидов «Солнышко» признались, что еще ни разу не смогли получить грант, хотя имеют большой опыт участия в конкурсе президентских грантов. Эксперты дали рекомендации по оформлению заявки на участие в региональном грантовом конкурсе.«Некоммерческий сектор города Троицк готов развиваться и сотрудничать с Фондом поддержки гражданских инициатив. Чтобы повысить уровень муниципальных некоммерческих организаций, мы готовы проводить образовательные мероприятия с привлечением экспертов федерального уровня. В городе есть большой потенциал. А Фонд развить этот потенциал поможет профессионально», - резюмировал Михаил Комиссаров. Подробная информация о конкурсе грантов Губернатора доступна на сайте грантыгубернатора74.рф.