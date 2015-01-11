Девочке из Магнитогорска, которая борется с онкологией, доставили долгожданное лекарство

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее
Четырехлетняя Софья Барашова из Магнитогорска, которая борется с нейробластомой, получила необходимое лекарство и поступила на лечение в Российский научный центр рентгенорадиологии. В центре юная пациентка пройдет терапию радиоактивным йодом.Необходимый для терапии девочки препарат на основе радиоактивного йода на прошлой неделе доставили в Москву из Венгрии. Уже 14 августа девочка с мамой вылетели из Челябинска на лечение в Российский научный центр рентгенорадиологии.В настоящее время маленькая пациентка с мамой находятся в изолированной палате и общаются только с врачами. Дозы препарата рассчитаны так, что убивают раковые клетки, но за несколько дней терапии не навредят маме и ребенку. После того как радиоактивное вещество будет полностью выведено из организма, Соню перевезут в клинику Санкт-Петербурга на аутотрансплантацию. Весь этот комплекс лечения дает девочке шанс на полное выздоровление от очень агрессивной опухоли.Напомним, что Софья проходила лечение в Челябинской областной детской больнице с марта 2019 года. Челябинские онкологи остановили рост опухоли, но полностью удалить её не удалось. Тогда в марте этого года девочке была назначена терапия радиофармпрепаратом MIBG с йодом-131. Для покупки препарата «Искорка Фонд» объявил сбор и за две недели собрал необходимый миллион рублей (подробнее - https://vk.com/wall-28828549_17415).Сотрудники «Искорки» выражают благодарность всем, благодаря кому удалось собрать средства и доставить необходимое для девочки лекарство.