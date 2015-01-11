Руководители сельских образовательных учреждений смогут воспользоваться льготами

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали законодательную инициативу главы региона Алексея Текслера и расширили перечень специалистов, проживающих и работающих на селе, которые могут воспользоваться мерами поддержки.Так, теперь помимо педагогов, право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получили руководители образовательных учреждений и их заместители, руководители структурных подразделений (учебно-методической работы, учебно-воспитательной работы, дополнительного образования, психолого-педагогической службы, социальной защиты, физкультурно-оздоровительной работы, обеспечения безопасности обучающихся, информатизации, административно-хозяйственной части, финансово-экономической службы и др.). Получить выплату могут руководители и педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающие и работающие в сельской местности. Компенсационные выплаты будут сохранены за руководящими работниками и после выхода на пенсию. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделяется 42,7 млн рублей. СправочноДо принятия закона «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» льготой уже пользовались свыше 25 тысяч специалистов, работающих на селе, в том числе вышедшие на пенсию. На 2020 года из областного бюджета на эти цели было выделено 777,7 млн рублей.