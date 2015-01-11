Южноуральские арендодатели могут получить льготы по налогу на недвижимое имущество

В министерстве экономического развития Челябинской области прошла видеоконференция, на которой представителям торговых комплексов города рассказали о мерах поддержки в виде отсрочки по уплате отдельных налогов и авансовых платежей, если они в соответствии с постановлением правительства России №699 предоставят арендные каникулы своим арендаторам.«В Челябинской области ведется активная работа по стабилизации ситуации в сфере экономики. С 31 марта 2020 года действует оперативный штаб по устойчивому развитию экономики под руководством губернатора Челябинской области. Сейчас реализуется пакет мер из 58 мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда, сохранению занятости, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также привлечению инвестиций в регион», – отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.В плане мероприятий также есть меры для предпринимателей из отраслей, которые не были признаны наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности для тех, кто сдает помещения в аренду.В рамках встречи арендодателям рассказали о следующих мерах поддержки:предоставление на региональном уровне отсрочки (рассрочки) уплаты налога на недвижимое имущество собственникам помещений, сдающим торговые площади арендаторам из перечня пострадавших отраслей;уменьшение суммы налога на недвижимое имущество организаций в отношении объектов, переданных в аренду, на сумму снижения арендной платы за 2020 год. Подробнее на сайте УФНС.Подробнее об условиях и о том, как получить поддержку, можно узнать на сайте министерства экономического развития Челябинской области: https://mineconom74.ru/news/!#chelyabinskie-arendodateli-torgovoy-nedvizhimosti-poluchat-otsrochku-po-nalogamПервыми в Челябинске такой льготой воспользовался торгово-развлекательный комплекс «Фокус». На видеоконференции представители ТРК поделились опытом и впечатлениями после полученной услуги.«Мы с нетерпением ждали, когда начнет действовать эта мера поддержки, заранее вели переговорный процесс с арендаторами. Процесс сбора необходимых документов и подача заявки был простым и не затратил много сил. В министерстве экономического развития Челябинской области оперативно рассмотрели наши документы и передали информацию в УФНС. Сейчас мы уже получили отсрочку по налогу на имущество за 4 квартал 2019 г. и еще ждем отсрочки за 1 и 2 квартал 2020 года по авансовому платежу», – прокомментировал финансовый директор ТРК «Фокус».Дополнительная информация о других вариантах антикризисной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территории Бизнеса.