Комплексное развитие моногородов является одним из приоритетных направлений на Урале

18 августа состоялся обучающий семинар «Академия.web» для участников из моногородов Уральского федерального округа. В ходе мероприятия эксперты отметили, что комплексное социально-экономическое развитие моногородов является одним из приоритетных направлений на Урале.В конференции приняли участие заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, а также главы и предприниматели из моногородов Уральского федерального округа«С моногородами Уральского федерального округа у нас уже есть несколько совместных историй успеха. Самая яркая – запуск в Усть-Катаве Челябинской области агрокомплекса «Горный», где работают более 700 человек. На инфраструктуру к нему мы выделили почти 1,5 млрд рублей. Это крупнейший агрокомплекс на Урале, которым, уверена, гордится весь регион. Всего в моногородах округа при поддержке Фонда было создано более 1 тысячи рабочих мест. Эту цифру мы вместе можем приумножить, Фонд готов в этом помогать», - отметила Ирина Макиева.Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов в ходе выступления отметил, что на территории округа находится 37 моногородов, где проживает более 2,5 млн человек, составляющих 20% населения. В связи с этим вопрос комплексного социально-экономического развития моногородов является одним из приоритетных на Урале. О новых финансовых мерах поддержки Фонда для моногородов УрФО в рамках семинара рассказал управляющий директор блока инвестиционных проектов МОНОГОРОДА.РФ Александр Лапин. Так, Фонд готов предложить бизнесу займы на проекты ГЧП, МЧП и концессии, займы лизинговым компаниям от 5 млн до 1 млрд рублей под 0-5% годовых на проекты, связанные с обновлением общественного транспорта, сферы ЖКХ, а также медицинского оборудования в городских больницах, ИП.Кроме того, у Фонда действуют прежние меры поддержки – льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, а также софинансирование совместно с регионом в размере 95/5 строительство и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятиям. Также представители МОНОГОРОДА.РФ рассказали о нефинансовых продуктах Фонда, среди которых всероссийский проект «Прошагай город» и проект по оживлению общественных пространств «Место притяжения».Глава Усть-Катава Сергей Семков поделился успешным опытом развития моногорода при поддержке Фонда развития моногородов. Он отметил, что в 2016 году управленческая команда города прошла обучение по программе МОНОГОРОДА.РФ, благодаря чему удалось привлечь в город инвестора и запустить реализацию проекта по строительству тепличного комплекса «Горный». Фонд выделил на строительство инфраструктуры к предприятию почти 1,5 млрд рублей, были построены объекты электро-, газо- и водоснабжения, автомобильная дорога, а также водогрейная газовая котельная и кабельно-воздушная линия «Кропачево – Агрокомплекс».«Благодаря запуску агрокомплекса нам удалось сократить в городе безработицу, а налоговые отчисления в городской бюджет за первое полугодие составили около 9 млн рублей», - сказал в рамках выступления Сергей Семков. Он добавил, что территория АПК «Горный» в будущем будет еще развиваться. Там планируется строительство логистического центра и легких круглогодичных теплиц, что позволит дополнительно создать 800 новых рабочих мест» - отметил Сергей Семков.Отметим, что всего в «Академии.web» по УрФО приняли участие более 30 моногородов.