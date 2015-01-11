2020-08-19YEKT09:00:00 | Губерния Экспортеры Челябинской области стали лауреатами окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года» Источник: министерство экономического развития Челябинской области









Накануне состоялся окружной этап Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе, организованный АО «Российский экспортный центр». Из семи номинаций представители Челябинской области заняли лидирующие позиции в пяти – и в категории «Крупный бизнес», и в категории «Малое и среднее предпринимательство».Всероссийская премия «Экспортер года» проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.«Отрадно, что опыт предпринимателей Челябинской области высоко оценивают не только в нашем регионе, но и за его пределами, – отмечает заместитель губернатора Егор Ковальчук. – Практически во всех номинациях, в которых мы приняли участие, получены призовые места. Это большой стимул для дальнейшего развития».

Всего победителями и призерами окружного этапа конкурса в разных номинациях стали 11 южноуральских организаций и предпринимателей.

Номинация: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

Крупный бизнес:

1 место – ООО «Ресурс» (торговая марта «Увелка»)

2 место – ИП Валеев Тимур Рафимович (торговая марка «Уральские кондитеры»)

Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности»

Крупный бизнес:

1 место – АО «Автомобильный завод «Урал»

2 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»

МСП:

1 место – ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»

Номинация: «Экспортер года в сфере высоких технологий»

Крупный бизнес:

3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

МСП:

1 место – ООО «Нейротехнолоджи»

3 место – ООО НПО «РТС»

Номинация: «Новая география»

Крупный бизнес:

1 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»

3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»



Номинация: «Прорыв года»

МСП:

3 место – ООО НПО «РТС»



Общероссийский этап конкурса состоится в ноябре.

«Организаторами регионального этапа конкурса ежегодно выступают министерство экономического развития Челябинской области и «Территория Бизнеса», одно из направлений работы которых – поддержка экспортоориентированных предприятий. Специалисты готовы помочь компаниям в организации участия в международных мероприятиях, в сертификации продукции, переводе сайтов и документов на иностранные языки, в сопровождении экспортных контрактов и т.д.», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.За три года работы «Территории Бизнеса» поддержку получили 380 экспортоориентированных предприятий, заключено 154 экспортных контракта на общую сумму почти 44 млн долларов США. Источник: министерство экономического развития Челябинской областиНакануне состоялся окружной этап Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе, организованный АО «Российский экспортный центр». Из семи номинаций представители Челябинской области заняли лидирующие позиции в пяти – и в категории «Крупный бизнес», и в категории «Малое и среднее предпринимательство».Всероссийская премия «Экспортер года» проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.«Отрадно, что опыт предпринимателей Челябинской области высоко оценивают не только в нашем регионе, но и за его пределами, – отмечает заместитель губернатора Егор Ковальчук. – Практически во всех номинациях, в которых мы приняли участие, получены призовые места. Это большой стимул для дальнейшего развития».Всего победителями и призерами окружного этапа конкурса в разных номинациях стали 11 южноуральских организаций и предпринимателей.Номинация: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»Крупный бизнес:1 место – ООО «Ресурс» (торговая марта «Увелка»)2 место – ИП Валеев Тимур Рафимович (торговая марка «Уральские кондитеры»)Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности»Крупный бизнес:1 место – АО «Автомобильный завод «Урал»2 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»МСП:1 место – ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»Номинация: «Экспортер года в сфере высоких технологий»Крупный бизнес:3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»МСП:1 место – ООО «Нейротехнолоджи»3 место – ООО НПО «РТС»Номинация: «Новая география»Крупный бизнес:1 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»Номинация: «Прорыв года»МСП:3 место – ООО НПО «РТС»Общероссийский этап конкурса состоится в ноябре.«Организаторами регионального этапа конкурса ежегодно выступают министерство экономического развития Челябинской области и «Территория Бизнеса», одно из направлений работы которых – поддержка экспортоориентированных предприятий. Специалисты готовы помочь компаниям в организации участия в международных мероприятиях, в сертификации продукции, переводе сайтов и документов на иностранные языки, в сопровождении экспортных контрактов и т.д.», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.За три года работы «Территории Бизнеса» поддержку получили 380 экспортоориентированных предприятий, заключено 154 экспортных контракта на общую сумму почти 44 млн долларов США. AzAzA 2020-08-19YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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