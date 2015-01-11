Экспортеры Челябинской области стали лауреатами окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года»

Накануне состоялся окружной этап Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском федеральном округе, организованный АО «Российский экспортный центр». Из семи номинаций представители Челябинской области заняли лидирующие позиции в пяти – и в категории «Крупный бизнес», и в категории «Малое и среднее предпринимательство».Всероссийская премия «Экспортер года» проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.«Отрадно, что опыт предпринимателей Челябинской области высоко оценивают не только в нашем регионе, но и за его пределами, – отмечает заместитель губернатора Егор Ковальчук. – Практически во всех номинациях, в которых мы приняли участие, получены призовые места. Это большой стимул для дальнейшего развития».
Всего победителями и призерами окружного этапа конкурса в разных номинациях стали 11 южноуральских организаций и предпринимателей.
Номинация: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
Крупный бизнес:
1 место – ООО «Ресурс» (торговая марта «Увелка»)
2 место – ИП Валеев Тимур Рафимович (торговая марка «Уральские кондитеры»)
Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности»
Крупный бизнес:
1 место – АО «Автомобильный завод «Урал»
2 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»
МСП:
1 место – ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»
Номинация: «Экспортер года в сфере высоких технологий»
Крупный бизнес:
3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
МСП:
1 место – ООО «Нейротехнолоджи»
3 место – ООО НПО «РТС»
Номинация: «Новая география»
Крупный бизнес:
1 место – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»
3 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Номинация: «Прорыв года»
МСП:
3 место – ООО НПО «РТС»
Общероссийский этап конкурса состоится в ноябре.
«Организаторами регионального этапа конкурса ежегодно выступают министерство экономического развития Челябинской области и «Территория Бизнеса», одно из направлений работы которых – поддержка экспортоориентированных предприятий. Специалисты готовы помочь компаниям в организации участия в международных мероприятиях, в сертификации продукции, переводе сайтов и документов на иностранные языки, в сопровождении экспортных контрактов и т.д.», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.За три года работы «Территории Бизнеса» поддержку получили 380 экспортоориентированных предприятий, заключено 154 экспортных контракта на общую сумму почти 44 млн долларов США.