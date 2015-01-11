Замминистра строительства России Максим Егоров оценил реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» в Челябинской области

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров с рабочим визитом посетил Челябинск. Он побывал в нескольких благоустроенных в 2020 году парках и скверах, а также провел совещание по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода».На совещании министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин рассказал о том, что до конца 2020 года в регионе по национальному проекту «Жильё и городская среда» благоустроят 209 дворов и 227 общественных пространств, а также передадут новые квартиры 800 жителям аварийных домов.В 2020 году продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в Озерске. В 2019 году выполнен первый этап работ, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году.«По реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отмечу, что проект реализуется с 2017 года и получает только положительный отклик у населения. За три года благоустроенно 429 общественных пространств и 1791 двор, объем финансирования составил 3,6 млрд рублей», - отметил Виктор Тупикин.Во время своего визита в Челябинск замминистра смог лично оценить качество работ в городских парках и скверах, которые благоустраивают по национальному проекту «Жильё и городская среда». В парке имени Терешковой обустроили светодинамический фонтан, топиарии, спортивные тренажёры, малую сцену, сад Планет и другое. Место отдыха уже открыто для посещения и пользуется популярностью у горожан. Также Максим Егоров оценил работы в сквере «20-летия Победы» на улице Воровского и сквере по улице Цвиллинга.На набережной озера Смолино работы по благоустройству проводятся в несколько этапов. В 2020 году по нацпроекту благоустроят первый участок набережной, который оборудуют пешеходными и велодорожками, лавочками, освещением. Вдоль набережной высадят новые деревья.
Источник: Олег Каргаполов