Волонтеры челябинского завода ОМК собрали 30 мешков мусора на берегах реки Ай

Череда дождей, прошедших в Челябинской области за последнюю неделю, поспособствовала новой волне тихой охоты. Южноуральцы повсеместно собирают богатый урожай грибов, среди которых попадаются в том числе редкие и аномальные Подробнее
Волонтеры завода «Трубодеталь» провели экологическую акцию «Чистый воздух» и собрали около 30 мешков мусора на берегах реки Ай в Саткинском районе.Подобные экологические акции уже не первый год проводятся сотрудниками завода в местах популярных туристических маршрутов. В прошлом году руководители предприятия организовали сбор мусора национальном парке «Таганай», а волонтеры – на берегах озера «Зюраткуль».«Один из самых популярных туристических маршрутов в Челябинской области – это сплавы по реке Ай. Именно поэтому нашу экологическую акцию в этом году мы решили провести в «Айской долине». Поездка была продуктивной – волонтеры собрали и вывезли очень много мусора. В сентябре мы планируем провести подобные акции в окрестностях поселка Новосинеглазовского», – рассказала об акции автор проекта «Чистый берег» Надежда Иванова.Территорию вдоль берега реки Ай расчищали 20 добровольцев.«Туристы у нас бывают очень неаккуратные, оставляют на берегу реки Ай много мусора. Спасибо волонтерам, которые провели очень большую работу», – поблагодарила заводчан начальник кемпинга «Айская долина» Ольга Комарова.Справочно:Река Ай в переводе с башкирского означает «лунная, чистая, светлая». Это самая крупная река горнозаводской зоны Южного Урала (общая протяженность реки составляет 552 км). Берет начало в окрестностях Златоуста, протекает по Челябинской области и Башкортостану, впадает в реку Уфу. Саткинский участок долины реки Ай длиной 83 км является государственным гидрологическим памятником природы. Здесь сосредоточено много интересных природных объектов: живописные скалы и гребни получившие название «Айские притесы», пещеры Кургазакского лога: Молодежная, Аверкина яма, Кургазакская, Шумиха и самая труднодоступная пещера Челябинской области – грот Юношеский.