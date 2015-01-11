Озерские экологи и волонтёры присоединились к Всероссийской акции «Вода России»

Акция проводится в стране не первый год. Ее цель – очистить берега водоемов от мусора и сформировать бережное отношение людей к природе вообще и к водным ресурсам в частности. Сегодня дело, в котором вначале участвовали отдельные активисты, переросло в целое волонтерское движение.
В Озерске к ней присоединились воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Пластун», волонтеры школы № 38, работники предприятия «Чистый город».
Ребята из клуба «Пластун» часто выезжают на природу. Для них делать мир чище – привычное дело. Они всегда берут с собой большие пакеты, собирают мусор на местах стоянки лагеря. Руководитель клуба Юрий Терещенко одним из направлений военно-патриотического воспитания считает формирование правильных экологических привычек у ребят. В этой работе ему помогает тренер Максим Гараев, который уверен, что чистый город начинается с чистоты мыслей и помыслов. Наставники учат ребят быть сильной командой, заботиться о городе, как о собственном доме. В ходе уборки водоохраной зоны озера Иртяш (за границами пляжа «Дальний» в сторону лагеря «Отважных») воспитанниками клуба «Пластун» было собрано 19 мешков мусора, который был оставлен недобросовестными гражданами.
В теплые дни многие жители округа приезжали также на берег озера Акакуль, поэтому волонтёрам нашлась работа и там. Волонтеры школы № 38 присоединились к акции «Вода России» и навели порядок на берегу между лагерями «Орленок» и «Звездочка».
Среди отдыхающих были и те, кто собрал мусор в пакет, но не посчитал нужным увезти его с собой. Таким образов, в лесном массиве образовалась несанкционированная свалка. Ликвидировать свалку пришлось специалистам отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа и работникам ООО «Чистый город».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа