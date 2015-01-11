2020-08-19YEKT15:00:00 | Губерния На базе НОЦ южноуральские ученые создали новый композит, способный защитить от электромагнитных помех Источник: Управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ









Международная группа ученых из Южно-Уральского государственного университета, Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Национальной академии наук Беларуси разработала высокоэффективный композит, предназначенный для комбинированной электромагнитной и механической защиты, и детально изучила его характеристики. Реализовать проект получилось благодаря созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ).Напомним, в 2019 году на выставке «ИННОПРОМ-2019» руководители трех областей Уральского федерального округа (Алексей Текслер, Евгений Куйвашев и Вадим Шумков) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере научно-производственной кооперации по нацпроекту «Наука». Результатом договоренностей стало создание на базе трех ведущих региональных вузов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.Направление исследований по разработке композитных материалов — в числе приоритетов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который в настоящее время создается объединенными усилиями УрФУ, ЮУрГУ, других региональных высших учебных заведений, Уральского отделения РАН и промышленных корпораций.«Как известно, работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое в свою очередь влияет на другие подобные приборы. В этом случае возникают так называемые электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов, что подтверждено испытаниями ударными нагрузками на специализированном стенде», — объяснил руководитель исследовательского коллектива, преподаватель Денис Клыгач. Созданный в ЮУрГУ композит применим для ослабления влияния электромагнитного излучения на организм, для улучшения характеристик радиотехнических устройств, в том числе относящихся к сотовой связи. Измерения показали, что материал пригоден для использования в разных стандартах сотовой связи, включая наиболее современные 4G и 5G.«Мы работали совместно с группой материаловедов под руководством к.т.н., научных сотрудников Олега Кудрявцева и Михаила Жихарева. Они изготовили оснастку соответствующего размера, проконтролировали отсыпку материала, процесс заливки полиуретаном. Вместе мы определили оптимальный размер частиц корунда, при котором кристаллический оксид алюминия воздействует на восприятие электромагнитного излучения. Совместно со старшим научным сотрудником ВШ ЭКН Максимом Вахитовым были выполнены предварительные измерения коэффициент отражения на базе антенного полигона, расположенного на крыше корпуса 3БВ. Для подтверждения полученных результатов повторные измерения коэффициента отражения проводились в сертифицированной по европейским стандартам безэховой камере в УрФУ. Это обеспечило необходимую нам точность», — добавил Денис Клыгач.Отметим, часть работ в рамках проекта по разработке композита на основе полиуретана и корунда поддержана Российским научным фондом. СправочноЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Исследования в области материаловедения являются одними из трех стратегических направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией экологией. Источник: Управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУМеждународная группа ученых из Южно-Уральского государственного университета, Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Национальной академии наук Беларуси разработала высокоэффективный композит, предназначенный для комбинированной электромагнитной и механической защиты, и детально изучила его характеристики. Реализовать проект получилось благодаря созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ).Напомним, в 2019 году на выставке «ИННОПРОМ-2019» руководители трех областей Уральского федерального округа () заключили соглашение о сотрудничестве в сфере научно-производственной кооперации по нацпроекту «Наука». Результатом договоренностей стало создание на базе трех ведущих региональных вузов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.Направление исследований по разработке композитных материалов — в числе приоритетов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который в настоящее время создается объединенными усилиями УрФУ, ЮУрГУ, других региональных высших учебных заведений, Уральского отделения РАН и промышленных корпораций.«Как известно, работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое в свою очередь влияет на другие подобные приборы. В этом случае возникают так называемые электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов, что подтверждено испытаниями ударными нагрузками на специализированном стенде», — объяснил руководитель исследовательского коллектива, преподаватель Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. Созданный в ЮУрГУ композит применим для ослабления влияния электромагнитного излучения на организм, для улучшения характеристик радиотехнических устройств, в том числе относящихся к сотовой связи. Измерения показали, что материал пригоден для использования в разных стандартах сотовой связи, включая наиболее современные 4G и 5G.«Мы работали совместно с группой материаловедов под руководством к.т.н., научных сотрудников Политехнического института . Они изготовили оснастку соответствующего размера, проконтролировали отсыпку материала, процесс заливки полиуретаном. Вместе мы определили оптимальный размер частиц корунда, при котором кристаллический оксид алюминия воздействует на восприятие электромагнитного излучения. Совместно со старшим научным сотрудником ВШ ЭКНбыли выполнены предварительные измерения коэффициент отражения на базе антенного полигона, расположенного на крыше корпуса 3БВ. Для подтверждения полученных результатов повторные измерения коэффициента отражения проводились в сертифицированной по европейским стандартам безэховой камере в УрФУ. Это обеспечило необходимую нам точность», — добавил Денис Клыгач.Отметим, часть работ в рамках проекта по разработке композита на основе полиуретана и корунда поддержана Российским научным фондом.ЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Исследования в области материаловедения являются одними из трех стратегических направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией экологией. AzAzA 2020-08-19YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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