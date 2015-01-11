МЧС: Ветер усилится до 20 м/с на Южном Урале

В четверг, 20 августа, в Челябинской области ожидается шквалистое усиление ветра – порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В МЧС напомнили, как вести себя, чтобы не пострадать при ухудшении погоды: «При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями».

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам, напоминают в спасательном ведомстве. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

Добавим, днем в четверг воздух прогреется до 11-16, в южной половине – до 20 градусов.

https://dostup1.ru/society/MChS-Veter-usilitsya-do-20-ms-na-Yuzhnom-Urale_129255.html