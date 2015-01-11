Сегодня стартует программа юбилейных мероприятий в честь 75-летия атомной промышленности

Сегодня в 17:00 (по московскому времени) - на онлайн-площадке atom75.ru состоится большой «Квартирник Росатома» для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО. В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano.

Напомним, В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа, то есть с сегодняшнего дня!

За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий масштабного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель РФ.

«Квартирник Росатома» станет первым отраслевым событием в рамках юбилейной программы.

Присоединяйтесь!