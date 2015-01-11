О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 19 августа

По состоянию на вечер 19 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 79 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 11 человек с COVID-19, 68 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 224 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 307 случаев заболевания коронавирусом.

19 августа выявлено 3 новых случая COVID-19: двое лечатся амбулаторно, один госпитализирован.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 19.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1811 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 161 человек, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8205 исследований.

В Челябинской области с 19 августа разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора. Мероприятия разрешаются как на открытом воздухе, так и в помещениях. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Также разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений. Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования. С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/