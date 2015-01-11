28 августа фотомарафонцы выйдут на улицы Челябинска

В рамках фестиваля «Фотофест – 2020» 28 августа в Челябинске пройдет фотомарафон. Для десятков фотографов Южного Урала это самое ожидаемое событие нынешнего лета. Тема фотомарафона – «Один день из жизни Челябинска».О старте фотомарафона будет объявлено на открытии «Фотофеста» в 19.00 27 августа. В полночь участники смогут приступить к съемкам, в их распоряжении будут ровно сутки.«Мы ожидаем, что погода в этот день будет хорошей и на улицах будет много людей, – отметил директор исторического музея Владимир Богдановский. – Моя общая рекомендация – быть там, где люди. Но я советую заранее определиться, где и что вы будете снимать. Ищите новые интересные места».Согласно положению о конкурсе, по итогам съемочного дня каждый автор сможет представить на суд жюри не более 30 фотографий. Договорились, что сделать это можно будет до 5 сентября, чтобы у авторов было достаточно времени на отбор и обработку снимков. Лучшие работы войдут в каталог, который планируется издать к юбилею Челябинска в 2021 году.К участию в фотомарафоне приглашаются все желающие, в том числе дети, для которых учреждена специальная номинация. Подать заявку можно прямо сейчас на электронный почтовый ящик fotosoyuz.174@mail.ru либо в день открытия «Фотофеста» в Историческом музее.В настоящее время продолжается первый, заочный, этап фотомарафона. До 26 августа еще есть время и записаться, и сдать работы. Можно принять участие в обоих этапах или только в одном из них – правила это разрешают.