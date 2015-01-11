Челябинский симфонический оркестр проведет конкурсные прослушивания новых музыкантов

Источник: пресс-служба Челябинской государственной филармонии25 и 26 августа в Концертном зале имени С.С. Прокофьева состоятся конкурсные прослушивания музыкантов в Челябинский симфонический оркестр. Объявлен набор в струнную, духовую, ударную группы. 25 августа в 12.00 будут прослушаны претенденты по специальностям: скрипка, виолончель, альт, контрабас. 26 августа – гобои, кларнеты, валторны, ударные инструменты. В состав отборочной комиссии войдут концертмейстеры групп Челябинского симфонического оркестра и главный дирижер – заслуженный артист России, профессор.Испытания пройдут в два тура. Первый – обязательная программа, второй – читка с листа, произведение по выбору, а также исполнение оркестровых соло для претендентов на места концертмейстеров. Обязательным произведением, как правило, является концерт одного из композиторов-классиков – Баха, Гайдна, Моцарта. Это своеобразный исполнительский «паспорт». В качестве произведения на выбор предлагаются концерты самых разных композиторов от романтиков до модернистов: Брамс, Мендельсон, Дворжак, Шостакович, Прокофьев.Оркестровые соло чаще всего представляют для исполнителя особую техническую сложность. Как правило, это фрагменты, пестрящие большим количеством быстрых нот или эпизоды, требующие особой интонационной точности. Для каждого инструмента набор произведений свой, но есть объединяющий фактор: без занятий и практики их не освоить.Челябинский симфонический оркестр создан в 2019 году по решению губернаторана базе камерного оркестра «Классика» Челябинской филармонии.