Напомним, что в этом году планируется обновить большую часть автомобильной дороги от города до посёлка (порядка десяти километров), при том, что общая её протяжённость – немногим более четырнадцати.
Работа выполняется силами дорожной группы ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк». Как пояснили специалисты управления капитального строительства администрации, новый асфальт укладывается в два слоя (укрепляющий и выравнивающий), толщина нового дорожного полотна составляет 12 сантиметров. В настоящее время срезано порядка пяти километров старого покрытия, а на участке протяжённостью три километра уложен новый асфальт.
Следует подчеркнуть, что подрядчик располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом, что позволяет чётко регулировать качественный состав асфальтовой смеси и обеспечивать бесперебойное снабжение. В ходе капитального ремонта осуществляется двойной контроль качества и безопасности дорожного полотна. Постоянные испытания проводятся как в собственной сертифицированной лаборатории «Маяка», так и независимыми экспертами. Обочины дороги отсыпаются материалами, оставшимися от срезки старого асфальта.
– Ремонт трассы Озерск-Метлино продолжается по графику. Немного подводит погода, но дорожные службы «Маяка» планируют ввести дополнительную смену, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Работа на объекте не останавливается ни на минуту: сюда постоянно привозят новые «порции» асфальта, в день укладывают до 800-900 метров, темпы уверенные. Новая дорога будет надежной. Совсем скоро всё наше «челябинское» направление станет безопасным, комфортным и просто приятным для водителей и пассажиров.
- Асфальт производим сами, поэтому тщательно следим за качеством. Ранее мы капитально отремонтировали улицу Береговую, одну из крупнейших в поселке Метлино. Важно, что на все работы мы даем пятилетнюю гарантию, а это значит, что берем на себя ответственность за качество этих дорог, – подчеркнул Михаил Похлебаев.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа