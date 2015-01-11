2020-08-24YEKT11:00:00 | Губерния На онлайн конференции представительства Национального совета по корпоративному волонтерству - Южный Урал обсудили взаимодействие бизнеса и власти в условиях новой реальности Ирина Гехт, эта непростая ситуация сплотила общество, и самые сложные задачи власть и бизнес решали совместными усилиями.«Мы так четко выстроили взаимодействие, что сегодня фактически являемся партнерами в реализации ряда социальных проектов, которые были начаты в самый трудный период – в марте-апреле 2020 года, — сказала Ирина Гехт. — Поддержка со стороны бизнеса была как прямой, так и опосредованной. Предприятия, неся убытки, сохраняли рабочие места, решали задачи по поддержке своих сотрудников. Когда остро не хватало средств индивидуальной защиты, колоссальную помощь региону оказала «Русская медная компания». Мы развивали программы дистанционного обучения, и корпорации закупали оборудование для школьников. Не остался в стороне и малый бизнес. Я благодарю компании и всех волонтеров, которые поддерживали и продолжают поддерживать нас в решении социальных задач». Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании» Анна Шабарова сообщила, что на борьбу с пандемией «РМК» привлекла значительные ресурсы.«Действовали мы во многом ситуационно при серьезном содействии властей. Кроме того, у нас много волонтеров, и до сих пор в волонтерском чате компании продолжается поток вопросов «Чем помочь?». Молодежь отлично проявила себя в этот сложный период, с такой молодежью у нас прекрасное будущее!» — резюмировала Анна Шабарова. «В условиях пандемии и экономического кризиса степень социальной ответственности крупных компаний повышается, поддержка с их стороны должна была быть быстрой и эффективной, а также согласованной с действиями, которые предпринимают органы власти. Так, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России направили дополнительные благотворительные ресурсы в 10 регионов страны для решения приоритетных задач, которые были определены в диалоге с региональными органами власти, — отметила Анна Бушлякова. — К примеру, в Челябинской области потребовалась помощь в приобретении планшетов для дистанционного обучения школьников. При этом все долгосрочные социальные проекты были компанией сохранены». По словам ведущего специалиста по связям с общественностью и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» Натальи Ржевской, склад компании в Челябинске стал хабом для оказания благотворительной помощи. Отсюда, в частности, осуществлялась отгрузка безалкогольных напитков в Свердловскую область и Самару.«Вместе с региональными штабами, НКО, волонтерскими центрами мы поставили более 500 тысяч единиц средств защиты и более 450 тысяч безалкогольных напитков пожилым людям, волонтерам, медикам, — рассказала Наталья. — За этими цифрами — труд и вовлеченность большого числа наших сотрудников. Также коллеги из нашего челябинского подразделения оказывали волонтерскую помощь местным НКО». Под новую реальность были переформатированы и волонтерские проекты компании «Сoca Cola HBC Россия»:«Мы дали старт сотрудничеству с благотворительным фондом «Друзья», тем самым поддержав интеллектуальное волонтерство, традиционные выезды в подшефные детские дома заменились на онлайн встречи, а устоявшиеся акции «День донора» были заменены на самостоятельные выезды сотрудников на станции переливания крови», — отметила представитель компании Татьяна Сидельникова. На Челябинском кузнечно-прессовом заводе основное внимание сосредоточили на поддержке ветеранов и помощи сотрудникам 65+, которые продолжают находиться на самоизоляции. Также остались в силе проекты по облагораживанию микрорайона, в котором расположено предприятие. Группа компаний «МКС», несмотря на то, что по объективным причинам пришлось скорректировать некоторые благотворительные программы, продолжает финансировать благотворительные проекты, связанные с сохранением здоровья своих подопечных: компания в этом году, как и в предыдущие годы, приобретет дорогостоящие аппараты для девочки, больной ДЦП.Об уникальном опыте применения инновационных технологий в инклюзивном образовании рассказала руководитель областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», куратор проекта по созданию ресурсного инклюзивного класса Елизавета Кириллова. Пандемия не смогла остановить работу с детьми, требующими особого подхода. Технология, которую успешно применяют на Южном Урале, востребована во многих регионах страны.Анна Бушлякова поздравила двух новых участников со вступлением в региональное представительство Национального совета. Телекоммуникационная компания «Интерсвязь» и высокотехнологичное предприятие пищевой промышленности из Златоуста «Смарт» вошли в сообщество корпоративных добровольцев неслучайно. Компания «Смарт» внесла существенный вклад в региональный благотворительный фонд по борьбе с пандемией, а также начиная с этой осени предприятие будет обеспечивать своих соседей — Национальный парк «Таганай» кормом для птиц и мелких животных, причем намерения подкрепили подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Компания «Интерсвязь» в этом году своими силами реализовала проект бесключевого доступа медработников в подъезды жилых домов, что важно как для врачей, так и для пациентов.Участники встречи отметили еще один важный тренд: такое направление добровольческой деятельности, как волонтерство pro bono, получило в период пандемии новый импульс к развитию. «Принципы корпоративной социальной ответственности подверглись в этом году серьезным испытаниям: многие форматы привычной работы добровольцев стали невозможны, у компаний сократились бюджеты, — подчеркнул ответственный секретарь НСКВ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев. — Но бизнес достаточно быстро адаптировался к новым условиям, и мы увидели сотни примеров прямой помощи бизнеса обществу, а органы власти по-новому увидели роль бизнеса в общественной жизни. Одна из задач нашего Совета — создавать модели поведения, демонстрировать примеры общественно полезной деятельности». Такими примерами корпоративные волонтеры могут поделиться на специальном интернет-ресурсе 19 августа Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области провел большую онлайн-конференцию в партнерстве с медиахолдингом «Гранада пресс». Видеоконференция собрала более 50 участников: представителей социально ответственных предприятий Челябинской области, некоммерческих организаций и органов власти. В работе конференции приняла участие первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. На мероприятии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, а также две компании получили свидетельства новых участников НСКВ.Модератор встречи — Анна Бушлякова, председатель региональных представительств НСКВ в Челябинской, Свердловской, Самарской областях и в Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России — так обозначила цели конференции: проанализировать опыт, полученный во время эпидемии COVID-19, обсудить взаимодействие бизнеса и власти в этот период, представить лучшие практики в сфере корпоративной социальной ответственности. Пандемия заставила бизнес серьезно скорректировать планы, изменения коснулись всех сфер. Однако, отметилаэта непростая ситуация сплотила общество, и самые сложные задачи власть и бизнес решали совместными усилиями.«Мы так четко выстроили взаимодействие, что сегодня фактически являемся партнерами в реализации ряда социальных проектов, которые были начаты в самый трудный период – в марте-апреле 2020 года, — сказала Ирина Гехт. — Поддержка со стороны бизнеса была как прямой, так и опосредованной. Предприятия, неся убытки, сохраняли рабочие места, решали задачи по поддержке своих сотрудников. Когда остро не хватало средств индивидуальной защиты, колоссальную помощь региону оказала «Русская медная компания». Мы развивали программы дистанционного обучения, и корпорации закупали оборудование для школьников. Не остался в стороне и малый бизнес. Я благодарю компании и всех волонтеров, которые поддерживали и продолжают поддерживать нас в решении социальных задач». Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании» Анна Шабарова сообщила, что на борьбу с пандемией «РМК» привлекла значительные ресурсы.«Действовали мы во многом ситуационно при серьезном содействии властей. Кроме того, у нас много волонтеров, и до сих пор в волонтерском чате компании продолжается поток вопросов «Чем помочь?». Молодежь отлично проявила себя в этот сложный период, с такой молодежью у нас прекрасное будущее!» — резюмировала Анна Шабарова. «В условиях пандемии и экономического кризиса степень социальной ответственности крупных компаний повышается, поддержка с их стороны должна была быть быстрой и эффективной, а также согласованной с действиями, которые предпринимают органы власти. Так, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России направили дополнительные благотворительные ресурсы в 10 регионов страны для решения приоритетных задач, которые были определены в диалоге с региональными органами власти, — отметила. — К примеру, в Челябинской области потребовалась помощь в приобретении планшетов для дистанционного обучения школьников. При этом все долгосрочные социальные проекты были компанией сохранены». По словам ведущего специалиста по связям с общественностью и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» Натальи Ржевской, склад компании в Челябинске стал хабом для оказания благотворительной помощи. Отсюда, в частности, осуществлялась отгрузка безалкогольных напитков в Свердловскую область и Самару.«Вместе с региональными штабами, НКО, волонтерскими центрами мы поставили более 500 тысяч единиц средств защиты и более 450 тысяч безалкогольных напитков пожилым людям, волонтерам, медикам, — рассказала Наталья. — За этими цифрами — труд и вовлеченность большого числа наших сотрудников. Также коллеги из нашего челябинского подразделения оказывали волонтерскую помощь местным НКО». Под новую реальность были переформатированы и волонтерские проекты компании «Сoca Cola HBC Россия»:«Мы дали старт сотрудничеству с благотворительным фондом «Друзья», тем самым поддержав интеллектуальное волонтерство, традиционные выезды в подшефные детские дома заменились на онлайн встречи, а устоявшиеся акции «День донора» были заменены на самостоятельные выезды сотрудников на станции переливания крови», — отметила представитель компании. На Челябинском кузнечно-прессовом заводе основное внимание сосредоточили на поддержке ветеранов и помощи сотрудникам 65+, которые продолжают находиться на самоизоляции. Также остались в силе проекты по облагораживанию микрорайона, в котором расположено предприятие. Группа компаний «МКС», несмотря на то, что по объективным причинам пришлось скорректировать некоторые благотворительные программы, продолжает финансировать благотворительные проекты, связанные с сохранением здоровья своих подопечных: компания в этом году, как и в предыдущие годы, приобретет дорогостоящие аппараты для девочки, больной ДЦП.Об уникальном опыте применения инновационных технологий в инклюзивном образовании рассказала руководитель областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», куратор проекта по созданию ресурсного инклюзивного класса Елизавета Кириллова. Пандемия не смогла остановить работу с детьми, требующими особого подхода. Технология, которую успешно применяют на Южном Урале, востребована во многих регионах страны.Анна Бушлякова поздравила двух новых участников со вступлением в региональное представительство Национального совета. Телекоммуникационная компания «Интерсвязь» и высокотехнологичное предприятие пищевой промышленности из Златоуста «Смарт» вошли в сообщество корпоративных добровольцев неслучайно. Компания «Смарт» внесла существенный вклад в региональный благотворительный фонд по борьбе с пандемией, а также начиная с этой осени предприятие будет обеспечивать своих соседей — Национальный парк «Таганай» кормом для птиц и мелких животных, причем намерения подкрепили подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Компания «Интерсвязь» в этом году своими силами реализовала проект бесключевого доступа медработников в подъезды жилых домов, что важно как для врачей, так и для пациентов.Участники встречи отметили еще один важный тренд: такое направление добровольческой деятельности, как волонтерство pro bono, получило в период пандемии новый импульс к развитию. «Принципы корпоративной социальной ответственности подверглись в этом году серьезным испытаниям: многие форматы привычной работы добровольцев стали невозможны, у компаний сократились бюджеты, — подчеркнул ответственный секретарь НСКВ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров, член Общественной палаты РФ. — Но бизнес достаточно быстро адаптировался к новым условиям, и мы увидели сотни примеров прямой помощи бизнеса обществу, а органы власти по-новому увидели роль бизнеса в общественной жизни. Одна из задач нашего Совета — создавать модели поведения, демонстрировать примеры общественно полезной деятельности». Такими примерами корпоративные волонтеры могут поделиться на специальном интернет-ресурсе «Добрые дела бизнеса» . Этот проект подготовил НСКВ в партнерстве с командой агентства Fistashki и платформой ProCharity фонда «Друзья». Каждый корпоративный волонтер России может отметить свои добрые дела на специальной интерактивной карте и поделиться информацией в соцсетях в один клик. Карта позволит визуально продемонстрировать масштаб добрых дел по всей стране. Первой компанией в Челябинской области, отметившей на карте свой проект, стал завод «Трубодеталь». AzAzA 2020-08-24YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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