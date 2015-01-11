2020-08-24YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинске организована онлайн-школа для родителей тяжелобольных детей Источник: «Искорка Фонд»









Челябинское движение «Искорка Фонд» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина организовало в Челябинской области Школу для родителей детей с онкогематологическими заболеваниями. Первые онлайн-выпуски Школы выйдут уже в сентябре.«В карантин наш фонд полностью оторван от онкогематологического отделения. В результате возможности помощи семьям в больнице сильно ограничены. Как в таких условиях проводить реабилитацию? И мы быстро поняли, что нужно онлайн-пространство для поддержки и обучения», - говорит руководитель «Искорки» Татьяна Сачко.Так в «Искорка Фонд» родился проект «Ключ-невидимка». Фонд Потанина поддержал проект. На средства частного фонда уже закуплены технические средства для видеосъемок онлайн-школы. На первом этапе будут опубликованы видео-консультации от детских психологов, которые имеют опыт работы с тяжелобольными детьми.«Мы рассказываем родителям, как справиться с последствиями длительной изоляции в больнице, как разговаривать с ребенком о болезни, о предстоящей операции, - рассказывает психолог и участник «Школы для родителей» Ольга Ерахтина. - Первые занятия построены так, что они будут полезны не только семьям с онкобольными детьми, но всем родителям, которые столкнулись с любой тяжелой болезнью у ребенка».После серии видео с психологами начнутся съемки цикла с врачами-онкологами, с юристами. Будет обучающий цикл и для самих детей. Дети с онкозаболеваниями проводят в больнице и на домашнем обучении в среднем один-два года и не должны потерять эти годы для своей жизни.Дистанционное обучение для онкобольных детей будет включать английский язык, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, профориентацию.Создание онлайн-школы для родителей увеличит эффективность и своевременность помощи таким семьям. Специалисты смогут связываться с юными пациентами и их родителями в те моменты, когда очная встреча невозможна, ведь на карантин областная детская больница уходит каждую зиму. Кроме того, интернет-формат сделает для челябинских семей доступными лучших специалистов со всей страны.Выпуски «Школы для родителей» будут публиковаться в открытом доступе в период с 14 сентября 2020 до 1 июня 2021 года. Всю информацию и ссылки на видео можно будет найти на сайте «Искорка Фонд» www.onco74.ru. Источник: «Искорка Фонд»Челябинское движение «Искорка Фонд» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина организовало в Челябинской области Школу для родителей детей с онкогематологическими заболеваниями. Первые онлайн-выпуски Школы выйдут уже в сентябре.«В карантин наш фонд полностью оторван от онкогематологического отделения. В результате возможности помощи семьям в больнице сильно ограничены. Как в таких условиях проводить реабилитацию? И мы быстро поняли, что нужно онлайн-пространство для поддержки и обучения», - говорит руководитель «Искорки».Так в «Искорка Фонд» родился проект «Ключ-невидимка». Фонд Потанина поддержал проект. На средства частного фонда уже закуплены технические средства для видеосъемок онлайн-школы. На первом этапе будут опубликованы видео-консультации от детских психологов, которые имеют опыт работы с тяжелобольными детьми.«Мы рассказываем родителям, как справиться с последствиями длительной изоляции в больнице, как разговаривать с ребенком о болезни, о предстоящей операции, - рассказывает психолог и участник «Школы для родителей». - Первые занятия построены так, что они будут полезны не только семьям с онкобольными детьми, но всем родителям, которые столкнулись с любой тяжелой болезнью у ребенка».После серии видео с психологами начнутся съемки цикла с врачами-онкологами, с юристами. Будет обучающий цикл и для самих детей. Дети с онкозаболеваниями проводят в больнице и на домашнем обучении в среднем один-два года и не должны потерять эти годы для своей жизни.Дистанционное обучение для онкобольных детей будет включать английский язык, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, профориентацию.Создание онлайн-школы для родителей увеличит эффективность и своевременность помощи таким семьям. Специалисты смогут связываться с юными пациентами и их родителями в те моменты, когда очная встреча невозможна, ведь на карантин областная детская больница уходит каждую зиму. Кроме того, интернет-формат сделает для челябинских семей доступными лучших специалистов со всей страны.Выпуски «Школы для родителей» будут публиковаться в открытом доступе в период с 14 сентября 2020 до 1 июня 2021 года. Всю информацию и ссылки на видео можно будет найти на сайте «Искорка Фонд» www.onco74.ru. AzAzA 2020-08-24YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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