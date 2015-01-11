Урало-Сибирский Дом Знаний провел выставку «Южный Урал. Опорный край Победы»

Урало-Сибирский Дом Знаний провел презентацию историко-патриотического просветительского проекта «Южный Урал. Опорный край Победы». Вниманию участников была представлена выставка о боевых и трудовых подвигах южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.В рамках проекта была издана книга «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир» и подготовлена выставка о южноуральцах, трудившихся в тылу и воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Помимо рассказов о 65 подвигах наших земляков и традиционных иллюстраций, книга и экспозиция содержат коды дополненной реальности, «прочитав» которые смартфон или планшет воспроизводит военную кинохронику, «оживляет» фотографии и рассказывает о событиях на фронте и в тылу. Открытие выставки прошло в школе номер 27 города Касли. В ходе презентации организаторы провели экскурсию для школьников по экспозиции выставки, а затем передали экземпляры книги в дар школьным библиотекам.«Мне бы очень хотелось, чтобы ребята, посмотрев выставку, вспомнили своих родственников и земляков, неимоверным трудом и отвагой приближавших Победу над врагом, чтобы наша историческая память жила и сохранялась», - подчеркнул в завершение встречи Игорь Белехов.Выставка «Южный Урал. Опорный край Победы» экспонировалась в шести школах Каслинского района. По итогам ее посетили свыше 300 учащихся и педагогов. Презентация проекта будет продолжена в учебных заведениях региона.Проект реализуется с использованием Президентского Гранта на развитие гражданского общества.