В Минпросвещения считают нецелесообразным переносить старт учебного года

В министерстве просвещения РФ считают нецелесообразным переносить старт учебного года – он начнется повсеместно 1 сентября.
Таким образом, депутатская инициатива не нашла отклика.
В Минпросвещения уточнили, что в регионах проведена большая работа по защите здоровья учащихся и педагогов. Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности. А разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать социальное напряжение», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что текущая эпидситуация позволяет региону начать учебный год в привычном формате. Учебные учреждения будут работать с некоторыми нововведениями: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами.
Напомним, на 25 августа в Челябинской области зарегистрировано 13 тыс. 957 случаев коронавируса.
https://dostup1.ru/society/V-Minprosvescheniya-schitayut-netselesoobraznym-perenosit-start-uchebnogo-goda_129396.html