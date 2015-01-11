В историческом музее Южного Урала состоится авторская выставка

С 27 по 30 августа в Государственном историческом музее Южного Урала состоится выставка «Женская стрит-фотография», которая проходит в рамках ежегодного фестиваля «Фотофест-2020.«Женская стрит-фотография» - авторский проект американского фотографа российского происхождения Гульнары Самойловой. Цель проекта, как рассказывает автор, помочь талантливым женщинам раскрыть свои способности.В экспозиции, которая уже смонтирована в Музейно-выставочном центре Исторического музея, представлено 55 работ, показывающих повседневную жизнь городов в разных уголках земного шара. Их авторы — женщины-фотографы из Германии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, России, США, Турции, Чехии и Швейцарии. Специально для «Фотофеста» к показу в Челябинске были отобраны лучшие снимки последних лет.Отметим, что Гульнара Самойлова не первый раз участвует в южноуральском «Фотофесте». Фотограф переехала из Уфы в Нью-Йорк в 1992 году. 11 сентября 2001 года Гульнара Самойлова одной из первых оказалась на месте событий крушения башен-близнецов с фотоаппаратом в руках. Ее снимки облетели всю планету и принесли автору одну из самых престижных премий в области фотожурналистики — World Press Photo.