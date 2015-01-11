В России предсказали рост разводов после пандемии по covid-19

После периода самоизоляции в России на фоне пандемии по коронавирусной инфекции может продолжиться рост количества разводов. Росстат зафиксировал, что в июне браки распадались в два раза чаще, чем в мае - 45 801 и 19 048 соответственно.

Замглавы Росстата Павел Смелов допускает, что люди могли просто отсрочить бракоразводный процесс из-за ограничительных мер. Однако полная картина влияния самоизоляции на распад семей будет доступна для анализа только к концу года, сообщил он “Известиям”.

Самый низкий коэффициент разводов по состоянию на 1 полугодие 2020 года отмечен на Северном Кавказе, а самый высокий в Республике Алтай, ЯНАО и Калининградской области.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-predskazali-rost-razvodov-posle-pandemii-po-covid-19