Новый учебный год. Составлен предварительный календарь для школьников и учителей

С 1 сентября к учебе в очном формате возвращаются все учебные заведения страны. В связи с этим, эксперты из Минпросвещения подготовили предварительный календарь для учителей и школьников.

Календарь носит рекомендательный характер: это значит, что каждая школа может взять его за основу и корректировать по своему усмотрению. Так, традиционная линейка ко Дню знаний пройдет 1 сентября: переносить мероприятие пока не планируется.

Для школ с обучением по четвертям первые каникулы намечены на октябрь: с 19 по 25 октября или с 26 октября по 1 ноября. Для тех, кто обучается по триместрам и модулям, первые осенние каникулы пройдут с 5 по 11 октября, а вторые – с 16 по 22 ноября.

Самые длинные, новогодние каникулы, в школах продлятся две недели. Начнутся они 28 декабря. В школах с «четвертями» они продлятся до 10 января включительно, а в школах с триместрами и модулями – до 12 января 2021 года.

Для первоклассников могут быть предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, однако подробности следует уточнять в школах индивидуально.

Весенние каникулы после третьей четверти обучения продлятся неделю: с 22 по 28 марта включительно. Для тех же, кто обучается по триместрам, весенние каникулы пройдут с 5 по 11 апреля 2021 года.

Традиционные выходные для школьников намечены на 4 ноября, 23 февраля и 8 марта. Поскольку все праздничные дни – будние, то переносить выходные, вероятно, не будут.

Отметим, что школы начнут работать в особом режиме. Это значит, что с 1 сентября массовые торжества и мероприятия проводиться не будут, вход в классы организуют по группам. Линейку при хорошей погоде разрешено провести в привычном формате на открытом воздухе, а вот в дождь придется перейти в закрытые помещения, но так, чтобы в них находилось не более 50 человек одновременно.

Добавим, что депутаты Государственной думы направили в Минпросвещения предложение перенести начало учебного года на 1 октября, сообщают РИА «Новости». Связано это с возможной вспышкой заболеваемости коронавирусом и прочими болезнями. На данный момент это предложение еще не рассмотрено.

https://www.cheltv.ru/novyj-uchebnyj-god-2/