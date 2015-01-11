На выплаты соцработникам Южного Урала дополнительно направят около десяти миллионов рублей

Челябинская область получила из федерального бюджета средства на компенсацию неиспользованных отпусков, а также выплату отпускных сотрудникам учреждений социальной защиты населения.Объем выделенных средств составляет более 9,5 млн рублей. Выплаты положены работникам стационарных организаций и отделений социального обслуживания, которые уже получали материальное стимулирование за дополнительную нагрузку и особые условия труда в режиме превентивной изоляции.«Сегодня Законодательным собранием Челябинской области принят закон, в соответствии с которым утверждена методика расчета размера субвенций на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск», – сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина. –В установленном порядке закон будет передан на подпись губернатору Алексею Текслеру».Отметим, с 24 апреля 29 стационарных учреждений Челябинской области с постоянным проживанием 4 958 граждан перешли на режим превентивной изоляции. Рабочая смена персонала длится 2 недели, в течение которых сотрудники работают, не покидая стен домов-интернатов.Ранее работникам социальных учреждений в качестве материального стимулирования уже выплачено более 400 млн рублей, из которых около 162 млн рублей из федерального бюджета по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и 241 млн рублей во исполнение решения главы региона Алексей Текслера из бюджета области.