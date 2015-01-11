Мультимедийному историческому парку «Россия – Моя история» 1 год

Общероссийский народный фронт (ОНФ) доложил президенту РФ Владимиру Путину о нарушениях в отдельных регионах, связанных с выплатами медикам, работающим в «ковидных» условиях. В их число попали Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинская область Подробнее
Челябинский мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» отметит свой день рождения двухдневной праздничной программой. Открытие федерального выставочного проекта «Память поколений», перформанс из серии «Живая история», а также виртуальная платформа, созданная специально по случаю годовщины парка, позволят всем желающим окунуться в мир истории нашей страны и родного края.Празднование дня рождения начнётся 3 сентября с открытия федерального выставочного проекта «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Отличительная особенность новой мультимедийной выставки в том, что она представит уникальную коллекцию живописи – более 200 шедевров отечественных мастеров XX века. Тема полотен – Великая Отечественная война. С помощью современных цифровых технологий и оборудования картины оживут перед посетителями и расскажут историю 1941 – 1945 годов.В этот же день, после торжественного открытия, в рамках серии перформансов «Живая история» состоится спекталь-путешествие Театра современного танца «Я на границе тебя, ты на границе меня». Зрители узнают трогательную историю военных лет, которую запечатлели письма.«Мы решили попробовать передать ощущение войны. Как разрушается вселенная человека не только в результате смерти, но и из-за потери близкого, любимого человека», – рассказал режиссер постановки Олег Хапов.4 сентября на специальной виртуальной платформе пройдет основная программа, которая состоит из четырех тематических площадок: «Челябинск современный», «Челябинск – Город трудовой доблести», «Челябинск дореволюционный», «Бронзовый век на Южном Урале». Зрителей ждут интервью с общественными деятелями области, интеллектуальная игра «Россия – твоя история», дискуссионная программа «Моя история – Кино», а также лекции, беседы и мастер-классы с видными историками и профильными специалистами нашего области.Праздничная программа пройдет 3 и 4 сентября, все подробности на сайте myhistorypark.ru и страницах парка в социальных сетях vk.com/myhistory_chel и instagram.com/myhistory_chel/