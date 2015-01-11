2020-08-28YEKT08:00:00 | Губерния В детских оздоровительных лагерях и санаториях стартует осенняя смена Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Южноуральские подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в загородных лагерях без отрыва от учебного процесса. В регионе началась осенняя оздоровительная кампания. Путевки семьям предоставляются бесплатно. Обращаться за ними можно в управление социальной защиты по месту жительства. Также заявления принимаются через сайт госуслуг или в многофункциональных центрах. Смены продлятся до ноября. Первый заезд в лагерь «Ильмены» (г. Миасс) начался 28 августа. Здесь оздоровятся 385 школьников. 3 сентября 450 детей примет санаторий «Металлург» (г. Златоуст). Всего в осенний период за счет средств областного бюджета отдохнуть смогут порядка 5 200 ребят.Путевки предоставляются бесплатно в санаторно-курортные лагеря («Лесная сказка», г. Чебаркуль; «Металлург», г. Златоуст; «Синегорье», г. Миасс) и загородные оздоровительные лагеря («Ильмены», г. Миасс; «Лесная сказка», г. Златоуст; «Карагайский», Верхнеуральский район).Санатории готовы принимать детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями. В загородные лагеря выделяются путевки ребятам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продолжительность смены составляет 24 и 21 день.Путевки предоставляет министерство социальных отношений в рамках государственного контракта за счет средств областного бюджета. В 2020 году на эти цели из региональной казны выделено 242 млн рублей. Всего закуплено порядка 10 тысяч путевок.«Те родители, кто хочет направить ребенка на отдых, могут это сделать в этом году. Бесплатные путевки еще есть. В загородных лагерях отдыхают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – это дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Второй вид оздоровления – предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря. В эти учреждения ребята едут по медицинским показателям без учета дохода семьи», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.Мамы и папы могут не волноваться за здоровье своих чад. Отдых организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – сокращение численности детей до 50%, одномоментный заезд, ежедневная термометрия, обработка помещений дезинфекционными средствами, постоянное проветривание и др. Дети и педагоги обязаны не покидать территорию в течение всей смены, также запрещено посещение родителями. Отдых и оздоровление никак не отразится на учебном процессе – ребята будут посещать занятия непосредственно по месту отдыха.При заезде у каждого ребенка при себе должны быть все необходимые документы, в том числе санаторно-курортная карта формы № 076у, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства, об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19.Чтобы получить путевку в загородный лагерь или санаторий, нужно обратиться на электронную почту управления социальной защиты по месту жительства. Также заявления принимаются через портал госуслуг и в многофункциональных центрах. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЮжноуральские подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в загородных лагерях без отрыва от учебного процесса. В регионе началась осенняя оздоровительная кампания. Путевки семьям предоставляются бесплатно. Обращаться за ними можно в управление социальной защиты по месту жительства. Также заявления принимаются через сайт госуслуг или в многофункциональных центрах. Смены продлятся до ноября. Первый заезд в лагерь «Ильмены» (г. Миасс) начался 28 августа. Здесь оздоровятся 385 школьников. 3 сентября 450 детей примет санаторий «Металлург» (г. Златоуст). Всего в осенний период за счет средств областного бюджета отдохнуть смогут порядка 5 200 ребят.Путевки предоставляются бесплатно в санаторно-курортные лагеря («Лесная сказка», г. Чебаркуль; «Металлург», г. Златоуст; «Синегорье», г. Миасс) и загородные оздоровительные лагеря («Ильмены», г. Миасс; «Лесная сказка», г. Златоуст; «Карагайский», Верхнеуральский район).Санатории готовы принимать детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями. В загородные лагеря выделяются путевки ребятам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продолжительность смены составляет 24 и 21 день.Путевки предоставляет министерство социальных отношений в рамках государственного контракта за счет средств областного бюджета. В 2020 году на эти цели из региональной казны выделено 242 млн рублей. Всего закуплено порядка 10 тысяч путевок.«Те родители, кто хочет направить ребенка на отдых, могут это сделать в этом году. Бесплатные путевки еще есть. В загородных лагерях отдыхают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – это дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Второй вид оздоровления – предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря. В эти учреждения ребята едут по медицинским показателям без учета дохода семьи», – прокомментировала министр социальных отношений.Мамы и папы могут не волноваться за здоровье своих чад. Отдых организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – сокращение численности детей до 50%, одномоментный заезд, ежедневная термометрия, обработка помещений дезинфекционными средствами, постоянное проветривание и др. Дети и педагоги обязаны не покидать территорию в течение всей смены, также запрещено посещение родителями. Отдых и оздоровление никак не отразится на учебном процессе – ребята будут посещать занятия непосредственно по месту отдыха.При заезде у каждого ребенка при себе должны быть все необходимые документы, в том числе санаторно-курортная карта формы № 076у, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства, об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19.Чтобы получить путевку в загородный лагерь или санаторий, нужно обратиться на электронную почту управления социальной защиты по месту жительства. Также заявления принимаются через портал госуслуг и в многофункциональных центрах. AzAzA 2020-08-28YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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