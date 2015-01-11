В Челябинске появилось «Социальное бюро», занимающееся проблемами людей, освободившихся из мест принудительного содержания

28 августа в Челябинске состоялось торжественное открытие офиса Ассоциации «Социальное бюро». Организация будет заниматься сопровождением лиц, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, общественным контролем за соблюдением прав осужденных, помощью в трудоустройстве, а также юридическим, психологическим сопровождением граждан, освободившихся из мест лишения свободы.В церемонии открытия приняла участие Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ, а также представители общественных организаций.«Сегодня исторический момент, когда мы не только перережем ленточку и откроем офис. Сегодня мы закладываем камень нового глобального направления, где будут объединены усилия, как государственных структур, так и некоммерческих организаций. Я уверена, что только все вместе мы сможем решить проблемы многих людей», - отметила Юлия СударенкоОрганизация объединяет как ОНК, так и благотворительные общественные организации, которые работают с осужденными. Принцип работы бюро заключается в том, что за три месяца до освобождения осужденный заполняет маршрутную карту, в которой он подробно описывает все свои проблемы, какая помощь ему требуется. Дальше общественные организации, входящие в бюро, распределяют обращение по компетенциям и начинают совместную работу. Отметим, что работа будет проводиться не только до освобождения, но и после. Человека будут контролировать, помогать и консультировать по возникшим вопросам – и таким образом помогать в адаптации.«Каждая организация раньше занимала свою нишу. Кто-то занимался сохранением здоровья, кто-то помогал решать социально-правовые вопросы. И мы все как будто были разорваны. Чтобы нам соединиться, при поддержке и колоссальном участии Уполномоченного по правам человека, было организованно социальное бюро, где мы можем взаимодействовать с государственными структурами напрямую. Сейчас нам предстоит трудоемкая работа. Мы хотим, чтобы в каждом ведомстве был определенный человек для взаимодействия с бюро, чтобы оперативно решать вопросы консультационного характера, иметь определенный алгоритм действий, потому что в каждой организации свой определенный порядок подачи документов», - рассказала директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Ольга Черепанова.«Социальное бюро» находится по адресу: пр. Ленина 61б. Контактные телефоны: (351) 218-32-74(73).