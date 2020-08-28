Поедим? Копченая уха в казане

Новый выпуск программы "Поедим?"
Готовим невероятно вкусную уху на Егоза, при чем из копченой рыбы и сразу 12 литров.
Правда Алексей Шкурин, наш со-ведущий и шеф повар ресторана "Чин-Чин" решил, что и другая рыба там будет не лишней и захватил кусок свежей семги, а потом ещё и мороженной трески... Но все это уже импровизация. Хотя было невероятно вкусно. Просто бомбически!
Ингредиенты:
Горбуша х/к
Семга (по желанию!)
Картофель
Морковь
Лук репчатый
Лук порей
Зелёный укроп
Петрушка
Соль
Перец
Масло сливочное
Сливки 10%