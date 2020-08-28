Поедим? Копченая уха в казане

Новый выпуск программы "Поедим?"

Готовим невероятно вкусную уху на Егоза, при чем из копченой рыбы и сразу 12 литров.

Правда Алексей Шкурин, наш со-ведущий и шеф повар ресторана "Чин-Чин" решил, что и другая рыба там будет не лишней и захватил кусок свежей семги, а потом ещё и мороженной трески... Но все это уже импровизация. Хотя было невероятно вкусно. Просто бомбически!

Ингредиенты:

Горбуша х/к

Семга (по желанию!)

Картофель

Морковь

Лук репчатый

Лук порей

Зелёный укроп

Петрушка

Соль

Перец

Масло сливочное

Сливки 10%