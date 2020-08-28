До плюс 26 ожидается в Челябинске в последний день лета

Днем в понедельник, 31 августа, воздух в Челябинске прогреется до 24-26 градусов, будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

До вечера в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ от промышленных производств и автомобильных выбросов на уровне дыхания человека. Смог также наблюдается в Карабаше, Златоусте и Коркино.

Такой же температурный фон будет и по всей Челябинской области, только в южной половине ожидается аномальная жара – до 31 градуса.

По предварительным данным Гидрометцентра России, теплая погода в дневные часы в регионе сохранится до 2 сентября, затем прогнозируется похолодание – плюс 14-18, ночью – до шести градусов, ближе к выходным ожидаются дожди.

https://dostup1.ru/society/Do-plyus-26-ozhidaetsya-v-Chelyabinske-v-posledniy-den-leta_129541.html