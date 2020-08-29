Более 100 озерчан обсудили развитие города с экспертом Сколково

28 и 29 августа в Озерске впервые состоялся «Вечер инициатив». Его организаторы - создатели Фонда городских инициатив (Екатеринбург) - пригласили на уникальное мероприятие, которое ранее проходило только в крупных городах России, неравнодушных жителей Озерска, заинтересованных в развитии города.

В первый день перед участниками выступил Святослав Мурунов - урбанист, основатель сети Центров прикладной урбанистики (ЦПУ) и эксперт Сколково по моногородам. Часть жителей Озерска уже была знакома со спикером: для подготовки команда Фонда городских инициатив пригласила его принять участие в одной из онлайн-сессий. Онлайн-общение помогло организаторам и жителям настроиться на диалог между городскими активистами, администрацией города, градообразующим предприятием и бизнесом.

В рамках «Вечера инициатив» Святослав познакомил участников со структурой города, рассказал, как правильная организация общественных пространств может изменить городскую среду в лучшую сторону, уже «в реале» разъяснил необходимость взаимодействия между администрацией и активными горожанами. Лекция была построена в формате интерактивного общения, спикер подробно отвечал на вопросы.





Общение со Святом Муруновым и другими спикерами продолжилось на следующий день и перешло в практическую плоскость — работу в группах, где попытались создать модель агентства развития городских территорий. Участники высказывали свою точку зрения на то, что такое проект, как идеи и замыслы можно реализовать с помощью полученных знаний, обсуждали, для чего нужны городские сообщества, где горожане смогут объединить свои знания и ресурсы.

- Настоящее городское сообщество отличается от ненастоящего тем, что оно создает событие, а не обсуждает в интернете ситуацию в городе. Оно пытается влиять и влияет на изменение жизни в городе. Эти сообщества должны быть открыты для всех желающих. Его участник может генерировать идеи, в состоянии ответить на вопрос: зачем он этим занимается, для чего, а не просто: «мне нравится, меня это интересует», - рассказал Святослав Мурунов, развивая тему создания сообществ неравнодушных жителей.

Своим опытом создания культурной площадки «Лето на заводе» поделился Ян Кожан, уральский предприниматель:

- Несколько лет назад я стал путешествовать по Уралу, изучать архитектуру. Быстро понял, что у нас есть такая уникальная в мировом формате штука, как заводы, и у меня появилась идея возродить один из старинных заводов. Мне стало интересно посмотреть на развитие не с точки зрения конкретного бизнеса, а чего-то более глобального. Так возникло «Агентство развития Сысерти». А завод логичным образом стал одним из ключевых направлений работы нашей команды.































Еще одна тема, заинтересовавшая участников, - проекты Росатома, информационная поддержка и гранты. Беседу в формате «вопрос-ответ» провела Марина Фролова, генеральный директор некоммерческого партнерства «Информационный альянс «Атомные города». Она рассказала о грантовой поддержке ГК «Росатом» не только некоммерческих организаций, но и малого бизнеса и поделилась успешными практиками реализации проектов городах присутствия Госкорпорации.





В «Вечере инициатив» принял участие глава округа Евгений Щербаков.

-Убежден, что самое главное — это общение между людьми. Город — наша общая территория, нам всем необходимо переходить к общению, чтобы создавать качественные проекты. Нужно уметь договариваться, делать выводы, чтобы двигаться дальше. Хотелось бы, чтобы в городе появились сообщества, которые бы нам помогали, с которыми мы могли бы взаимодействовать. Администрация открыта для конструктивного, полезного для всех общения с городскими активистами, - пояснил глава округа.

Своими впечатлениями поделился председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

- Я слушаю лекции Мурунова второй раз. Тогда его мысли звучали, словно он с другой планеты. Затем я отслеживал проекты, о которых говорил Свят, и убедился, что часть проектов вполне успешно реализована. Когда я уже вчера слушал его, в каждой фразе уже видел технологию реализации. Приходит понимание, что это не «говорильня», часть проектов можно воплотить, находя совместные решения.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев обратил внимание на необходимость диалога:

- Обсудили, как правильно разрабатывать проекты для улучшения городского пространства, как правильно выстраивать диалог, в какую сторону двигаться. Событие очень правильное, нужное и своевременное. Сегодня Озерск в ожидании перемен. И наша задача с горожанами - правильно применить свои знания и энергию во благо любимого города.







Жители Озерска, пришедшие на вечер, представили свои проекты, которые могут быть реализованы в городе. В ходе мероприятия участники знакомились, обменивались контактами, рассказывали, как могут применить свои знания и умения для Озерска, для улучшения городской среды.

Художник и архитектор Александра Иванова уверена, что подобный опыт общения ей пригодится для реализации идеи:

- Мой проект “Рис оn” направлен на развитие творчества в городской среде. Это росписи на фасадах домов, стенки и различные архитектурные элементы. Они преобразили бы городскую среду. От «Вечера инициатив» ожидала перезагрузку, и за первый же вечер я ее получила! Пора уже объединяться активным жителям города, продвигать проекты и перезагружать город.

Итогом «Вечера инициатив» стала идея создания в Озерске Центра городских проектов - ЦГП. В него сможет войти любой житель города, у которого есть идеи по развитию городского пространства. Не исключено, что созданием ЦГП займутся сами участники «Вечера инициатив». Оказать методическую поддержку в этом направлении им пообещал модератор «Вечера»,



В материале использованы фото Льва Кириллова.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа