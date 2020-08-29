Премьера оперы «Садко», новые спектакли прошлых сезонов и любимая классика – Челябинская опера открывает новый сезон

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Юбилейный, 65-й театральный сезон Челябинского театра оперы и балета откроет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» 11, 12 и 13 сентября.Режиссером спектакля выступил Вячеслав Стародубцев (Москва), оформление сценического пространства разработала команда известных художников из Санкт-Петербурга и Москвы: Петр Окунев, Жанна Усачева, Сергей Скорнецкий и Вадим Дуленко. Постановка осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Продолжат сезон громкие премьеры прошлых лет: оперетта «Веселая вдова» Франца Легара (17 сентября ), балет «Анна Каренина» (18 сентября ), опера «Риголетто» Джузеппе Верди (19 сентября ).В конце месяца зрителей приглашают насладиться бессмертной классикой балетного и оперного искусства: «Жизель» Адольфа Адана (20 сентября ), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (25 сентября ), «Кармен» Жоржа Бизе (26 сентября ) и «Баядерка» Людвига Минкуса (27 сентября ).Премьера балета «Ромео и Джульетта » Сергея Прокофьева, которая ранее была заявлена на 19 и 20 сентября, перенесена на 24 и 25 октября, начало в 18.00. Ранее приобретенные билеты остаются действительными.При посещении театра необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.