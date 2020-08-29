В Челябинске прошло августовское совещание руководителей образовательных организаций культуры и искусства региона

Традиционная летняя встреча директоров и руководителей культурных учебных заведений в этом году была не только отчетной, но и дискуссионной. Помимо информации о ходе нацпроекта «Культура», участники делились своими ноу-хау по организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий.Действующий на Южном Урале нацпроект «Культура» помогает региональным учреждениям культуры стать более современными. Обновляются репетиционные залы, проводится ремонт концертных площадок. В сельских и городских школах искусств появляются новые инструменты, закупаются ноты. Все это способствует качественному образовательному процессу.







Источник: АНО «Национальные приоритеты»