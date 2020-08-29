Руководители предприятий региона поделились опытом участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»

Что даёт нацпроект предприятию, его сотрудникам и, в конечном итоге, потребителям? Каковы его цели, задачи и условия участия? О результатах внедрения культуры бережливого производства на своих площадках на онлайн-пресс-конференции, организованной региональным Фондом развития промышленности при поддержке пресс-центра «Гранада Пресс», рассказали крупные промышленники области.Компания «Юничел», по данным Роскомстата РФ входящая в тройку крупнейших производителей обуви в России, начала оптимизацию заготовочного и пошивочного потоков в сентябре 2019 года. За 6 месяцев объем производства вырос на 18% - с 338 до 400 пар кожаной обуви на одного сотрудника в месяц. На 55%, с 1350 до 600 пар, сократился объем хранения обуви на разной стадии готовности. Раньше заготовки хранились хаотично и занимали много полезного пространства в цехах и на складе. Производительность труда на заготовочном потоке выросла на 7%, на пошивочном - на 12%.«Нацпроект даёт не только консультационное сопровождение экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в оптимизации процессов и обучении сотрудников, но и финансовую помощь. Например, кредиты под 1% на закупку оборудования для технического перевооружения – очень действенная мера поддержки», - уверен гендиректор фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.Элементарные на первый взгляд мероприятия - сокращение передвижений операторов по участку, наведение порядка и стандартизация рабочего места по системе 5С - позволили «Златоустовскому машиностроительному заводу» на 34% повысить производительность труда на участке сборки стационарных электроплит «Мечта».«Незавершенное производство на различных этапах сборки сократилось на 64%, а время протекания процессов – в 10 раз, с 219 до 19 часов! Скорость сборки повысилась на 25%. Всё это позволило поднять зарплату сотрудникам на эталонном участке на 29%», - поделился и.о. гендиректора АО «Златмаш» Антон Малофеев.По словам гендиректора ЧКЗ Альберта Ялалетдинова, модернизация всего одного потока по производству компрессорных установок с приводом от электродвигателя дало возможность повысить производительность труда на всём предприятии более, чем на 10%.«За прошлый год и первую половину нынешнего мы закупили оборудования на 134 млн рублей и уже вернули 35 млн по инвестиционному налоговому вычету. Оставшиеся 95 млн перенесены на последующие годы. Пользуясь налоговыми льготами для участников нацпроекта, можно возместить многие затраты», - подытожил он.Руководители отметили положительный эффект от внедрения на их предприятиях бережливого производства и для потребителей. За счёт уменьшения себестоимости продукции производитель может сохранять приемлемые цены, повышая при этом качество.На данный момент участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является 41 предприятие Челябинской области. К концу 2020 года их количество в регионе должно возрасти до 52, а к 2024-му – до 185.В сентябре возможность присоединиться к нацпроекту появится и у предприятий, чья годовая выручка меньше, чем предусмотрено его условиями.«Совместно с областным Минпромом и «Опорой России» Фонд инициировал создание первой в стране региональной программы, предусматривающей вступление в нацпроект организаций малого и среднего бизнеса с годовым оборотом от 120 до 400 млн рублей. Проект уже одобрен губернатором Алексеем Текслером и находится в разработке», - сообщил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Видеозапись онлайн-пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/J2G8gtTCKzQ***Фирма «Юничел» - крупнейший в стране обувной холдинг. Он объединяет три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге и более 600 магазинов в 250 городах России и Казахстана. Ежегодно фабрика выпускает 3 млн пар обуви. Это 10% от всей кожаной обуви, которая производится в России.АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в структуру Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос») – одно из ведущих предприятий-изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения ВМФ РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа. Наряду с его выполнением на заводе успешно развивается выпуск гражданской продукции.ООО «ЧКЗ» (основано в 1999 г.) - крупнейший российский производитель винтовых компрессорных установок с приводом от электрического и дизельного двигателей.