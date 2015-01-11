Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.09.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 01 сентября 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 14 град. С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, 1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 3 п.8-11, Октябрьская 12 с 9 до окончания

Восточная 8, Восточная 10, К.Маркса 24 с 9 до 12 часов

Дзержинского 53 п.1, К.Маркса 2 п.7 с 9 до 13 часов

К.Маркса 10 п.1, К.Маркса 26 с 9 до 14 часов

Семенова 10 п.2 с 13 до окончания

2. В сетях электро-снабжения п.Новая Теча с 8.30 до 17 часов

3. В сетях горячего водоснабжения Семенова 3 п.8-11, Семенова 6А, Семенова 18, Октябрьская 12, Гайдара 16

с 9 до окончания

Восточная 8, Восточная 10 К.Маркса 24, К.Маркса 27, Победы 47, Набережная 1, Набережная 65, Космонавтов 19

с 9 до 12 часов

Дзержинского 53 п.1, К.Маркса 2 п.7 с 9 до 13 часов

К.Маркса 10 п.1, К.Маркса 26, Луначарского 9 с 9 до 14 часов

Семенова 10 п.2 с 13 до окончания

Вниманию жителей Озерского городского округа !

По данным Челябинского ЦГМС на 01.09.2020 г. ожидается: Переменная облачность, в горных районах местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15°, в низинах плюс 5-10°, днем плюс 27-32°, в горах до плюс 24°.

В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Вниманию жителей Озерского городского округа !

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности до 6 сентября продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных

Вниманию жителей округа!

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

· с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;

· с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,13

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 01.09. 2020 года.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, в горных районах местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15°, в низинах плюс 5-10°, днем плюс 27-32°, в горах до плюс 24°.

НЯ: 1 - 3 сентября местами в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

ОЯ: 1 - 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более выше нормы.

3.1 Лесопожарная обстановка: Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). На территории округа действует 3 класс пожарной опасности.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,3) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/44136/