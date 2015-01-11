В Озерске бесправник протаранил автомобиль скорой помощи

В Озерске лишенный водительских прав мужчина, управляя иномаркой, протаранил автомобиль скорой медицинской помощи.
Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 31 августа на нерегулируемом перекрестке улиц Строительная и Царевского.
По информации местной полиции, 30-летний местный житель, ранее лишенный прав, управляя Mazda3, при повороте со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю СМП и совершил столкновение с ним.
Пострадавших нет. Транспортные средства получили значительные технические повреждения.
https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-bespravnik-protaranil-avtomobil-skoroy-pomoschi_129572.html