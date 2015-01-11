Изменился адрес пункта продажи билетов на автобус по маршруту Озерск – Челябинск

Транспортное обслуживание по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». В связи со сменой перевозчика изменился адрес пункта продажи билетов и пункт отправления автобуса.

Следует напомнить, в настоящее время МП «УАТ» находится в стадии банкротства и постепенно прекращает свою хозяйственную деятельность, в том числе пассажирские перевозки по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Транспортное обслуживание жителей по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». По данному маршруту сейчас осуществляется три рейса: в Челябинск: на 6:00, 9:00, 15:00 часов и в Озерск: на 9:32, 15:30, 18:32. В ближайшее время планируется ввести дополнительные рейсы – в Челябинск на 18:00 и на 21:30 в Озерск. Новым перевозчиком ООО «Планер» был изменён адрес пункта продажи билетов. Он переехал из здания автовокзала (пр. Ленина,65) в здание по адресу пр. К.Маркса,33 (вход со стороны ГТС). Изменился также и пункт отправления автобуса, теперь посадка пассажиров производится на остановке у кинотеатра «Октябрь», далее автобус идёт по привычному маршруту: автовокзал, ДК «Маяк» и КПП-2.

Важно пояснить, что маршрут Озерск – Челябинск (Челябинск - Озерск) является межмуниципальным маршрутом, решение на осуществление перевозок по данному маршруту принимает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. ООО «Планер» соответствующее разрешение было получено. Никаких сложностей смена перевозчика для пассажиров не составила.

Маршрут Озерск-Екатеринбург (Екатеринбург – Озерск) имеет статус межрегионального. Новой компании перевозчику требуется получить разрешение на осуществление перевозок в Министерстве транспорта Российской Федерации. До 15 сентября пассажирские перевозки до Екатеринбурга в прежнем режиме осуществляются МП «УАТ». Пункт продажи билетов и пункт отправления транспорта от автовокзала (пр. Ленина,65). Автобус ходит по старому расписанию из Озерска в Екатеринбург на 4:30, из Екатеринбурга – на 15:00.

Информация о пункте продажи билетов и отправления автобусов, а также о количестве рейсов по маршруту Озерск-Екатеринбург после 15 сентября будет размещена дополнительно.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44139/