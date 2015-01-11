Челябинские предприятия помогли школьникам подготовиться к новому учебному году

Челябинский металлургический комбинат вручил подарки первоклассникам, чьи родители являются его сотрудниками. В первые классы разных школ города сегодня отправились 604 ребёнка с портфелями и школьными принадлежностями от ЧМК.В подарочный набор вошли портфель, пенал, мешок для сменной обуви, 3 комплекта тетрадей и канцелярские принадлежности.«Профсоюзный комитет работников предприятия поздравил юных школьников и вручил им небольшие памятные подарки. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в наши планы: обычно вручение проходит в торжественной обстановке. Надеемся, что путь наших детей по Дороге Знаний станет успешным», – отмечает директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.
Источник: «Трубодеталь»