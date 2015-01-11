Маяк. Спорт. Егоза

Транспортное обслуживание по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». В связи со сменой перевозчика изменился адрес пункта продажи билетов и пункт отправления автобуса Подробнее
С 1 сентября Челябинская областная универсальная научная библиотека возобновляет работу в прежнем формате – с открытием читальных залов и офлайн-мероприятиями. Обязательным остается использованием маски и антисептика, а также соблюдение социальной дистанции и предварительная регистрация на события.
31 августа 2020 года, около 07 часов 06 минут, на Озерском шоссе - 44, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Датсун, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автобусу марки Хундай Аэро Сити 540 и совершил столкновение с ним Подробнее