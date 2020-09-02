Более 21 тысячи южноуральцев пользуются преимуществами статуса самозанятых

По данным УФНС по Челябинской области, к 1 сентября новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на Южном Урале выбрало уже 21 087 человек. Высокие темпы прироста этого показателя фиксировались с начала 2020 года – как только регион подключился к федеральному эксперименту. Еще порядка 10 тыс. самозанятых должно появиться до конца декабря – такова задача в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары собственного изготовления без наемных работников и зарабатывают до 2,4 млн рублей в год. При этом они платят налог с дохода по ставке 4%, если оказывают услуги другим гражданам, и 6% – если работают с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.«Преимущества этого налогового режима очевидны. Это минимальный налог, удобный документооборот через мобильное приложение. Можно быстро встать на учёт или сняться с него. Всю отчетность формирует ФНС самостоятельно. Кроме того, это возможность получать господдержку наравне с субъектами МСП. Но самое важное – самозанятые защищены законом и пользуются уважением других официально занятых сограждан», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.За консультацией по вопросам начала и ведения собственного дела можно обратиться в «Территорию Бизнеса». Самозанятым уже доступно участие в обучающих программах, семинарах, конференциях, форумах и круглых столах, организуемых на площадке центра. Также они могут получить в одном из банков, участвующих в программе льготного кредитования, займ по ставке до 8,5% – эта мера стала доступна в рамках господдержки в период пандемии.После проработки нормативной базы на федеральном уровне самозанятым откроется более широкий перечень инструментов поддержки. Среди них – расширение льготных финансовых продуктов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения.Напомним также, самозанятым при регистрации автоматически предоставляется налоговый капитал в размере 10 тыс. рублей, а до конца 2020 года по инициативе Президента РФ эта сумма увеличена до 22 130 рублей. Средства можно использовать для уплаты будущих налогов.Все подробности налогового режима собраны в специальном разделе сайта ФНС.