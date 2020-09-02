Студенческие отряды Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве с Российским движением школьников

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
Торжественное подписание соглашения прошло в День знаний на территории Молодежного ресурсного центра. Документ закрепляет сотрудничество и взаимодействие между Челябинским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды» и Челябинским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».«Мы всегда взаимодействовали с РСО, так как Юрий Болдырев для нас больше, чем руководитель студенческих отрядов. Мы рады, что сейчас у нас есть официальное закрепление нашего взаимодействия! Впереди много совместных планов, общие цели. Взаимная поддержка нам необходима для достижения лучших результатов», – рассказала председатель Челябинского регионального отделения РДШ Светлана БуравоваСоглашение подписано руководителем штаба Челябинского областного студенческого отряда Юрием Болдыревым и председателем Челябинского регионального отделения РДШ Светланой Буравовой.На церемонии присутствовали члены обеих организаций, а также специалисты регионального ресурсного центра.Новости движений доступны в социальных сетях: https://vk.com/skm_rus74, https://vk.com/chelsso174.